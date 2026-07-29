황정민 측 "스토킹 피해, 허위글 작성자 형사 고소"

배우 황정민 측이 최근 온라인상에 유포된 게시물과 관련한 입장을 밝혔다.



29일 소속사 샘컴퍼니는 게시글을 올린 A씨에 대해 "황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭혀온 스토킹 범죄 피의자"라고 밝혔다.



이어 "황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했으며, 법원은 피의자에 대해 세 차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했다"며 "또 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만 원의 약식명령을 내렸다"고 설명했다.



샘컴퍼니는 "악의적으로 편집된 게시물에 대해서도 추가 법적 조치를 진행할 예정"이라며 "이 같은 일로 심려를 끼쳐드려 죄송하다"고 덧붙였다.



최근 A씨는 사회관계망서비스(SNS)에 황정민과 나눈 것으로 추정되는 메시지와 녹취 파일 등을 공개해 파장을 일으켰다.



<다음은 황정민 소속사 샘컴퍼니 공식입장>



안녕하세요. 샘컴퍼니입니다.



황정민 씨 관련 악성 게시물 작성자는 황정민 씨를 지속적으로 괴롭힌 스토킹 범죄 피의자입니다.



황정민 씨는 해당 작성자를 형사 고소했습니다. 법원은 피의자에 대해 3차례에 걸쳐 접근금지 등의 잠정조치를 부과했고, 스토킹 혐의를 인정해 벌금 300만원의 약식명령을 내렸습니다.



샘컴퍼니는 악의적으로 편집된 게시물에 대해 추가 법적 조치를 할 예정입니다. 이와 같은 일로 심려를 끼쳐드려서 죄송합니다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)