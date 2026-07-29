기념메달 들고 "그날이 고스란히"…돌아온 '배드민턴 퀸'

▲ 세계배드민턴연맹(BWF) 여자단식 랭킹 1위 안세영이 29일 서울 서초구 요넥스코리아에서 열린 안세영 공식 기념메달 공개식에서 기념촬영을 하고 있다.

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부상으로 잠시 주춤했던 배드민턴 '세계 최강' 안세영 선수가 재정비를 마치고 코트 복귀를 예고했습니다.안세영은 오늘(29일) 열린 자신의 첫 공식 기념 메달 출시 행사에 참석해 직접 근황을 전했습니다.행사 직후 취재진과 만난 안세영은 "부상으로 기권했을 당시에 비해 몸 상태가 80~90% 정도 회복됐다"며 "정상적으로 훈련을 소화하고 있다"고 밝혔습니다.이어 "당장 다음 달 열리는 세계선수권대회 출전을 목표로 만반의 준비를 하고 있다"고 덧붙였습니다.앞서 안세영은 지난 15일 2026 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 일본오픈 16강전을 앞두고 과거부터 앓아온 왼쪽 발 통증이 재발해 기권한 바 있습니다.안세영은 "선수로서 건강하게 더 오래 뛰기 위해 재정비하는 시간이라고 생각한다"며 "최선을 다해 복귀하겠다"는 굳은 의지를 내비쳤습니다.한편 이날 행사에서는 아시아 선수 최초의 여자 단식 그랜드슬램 달성을 기념해 한국조폐공사가 제작한 첫 공식 메달이 공개됐습니다.메달에는 2022 항저우 아시안게임과 2024 파리 올림픽, 2026 아시아 배드민턴 선수권대회 등 주요 국제 대회를 모두 제패하며 새로운 역사를 쓴 안세영의 눈부신 업적이 고스란히 담겼습니다.메달 앞면에는 안세영이 올림픽 기간 가장 좋아했던 문구인 '스타 이즈 본'(Star is Born)과 친필 서명이 새겨졌으며, 뒷면에는 세계 랭킹 1위의 굳건한 입지가 형상화됐습니다.안세영은 "제 첫 공식 기념 메달이 출시돼 정말 뜻깊고 영광스럽다"며 "작은 메달 안에 그날의 의미가 고스란히 담긴 것 같아 아주 만족스럽다"고 소감을 전했습니다.한정판으로 출시되는 이번 메달은 금메달 500장과 은메달 1천500장 등 총 2종류로 제작돼 오늘부터 한국조폐공사 쇼핑몰을 통해 판매됩니다.(사진=연합뉴스)