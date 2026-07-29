연이틀 급락장에 국내 증시 시총 5천 조 내줘…약 4개월만

▲ 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피 지수가 표시되고 있다. 이날 코스피는 장 초반 1~2%대의 상승세를 보였으나 다시 하락전환해 6천 선 아래로 내려왔다.

급락장이 연일 이어지면서 오늘(29일) 국내 증시 시가총액이 약 4개월 만에 5천조 원 아래로 밀려났습니다.한국거래소에 따르면 현재 국내 증시(코스피+코스닥+코넥스) 시가총액 총합은 4,723조 1,310억 원으로 집계됐습니다.시장별로 보면 현재 코스피 시가총액은 4,365조 6,010억 원, 코스닥과 코넥스는 각각 354조 1,640억 원, 3조 3,660억 원입니다.거래소에 따르면 국내 증시 시가총액이 5천조 원을 밑돈 건 지난 4월 2일 이후 약 4개월 만입니다.앞서 국내 증시 시가총액은 지난 1월 2일 사상 처음 4천조 원을 돌파했으며, 한 달 만인 2월 3일 5천조 원을 넘었습니다.이후 이란 전쟁 영향에 증시 변동성이 커지면서 등락을 거듭하다 약 2개월여 만인 지난 4월 27일 역대 처음 6천조 원을 넘어섰고, 이후 8거래일 만인 5월 11일 7천조 원마저 돌파했습니다.이후 지난달 22일 7,997조까지 치솟으며 8천조 돌파를 눈앞에 뒀습니다.그러나 반도체 업황 피크아웃(정점 후 하락) 우려 등에 주가가 하락 곡선을 그리자 덩달아 시총도 쪼그라들기 시작했습니다.이에 지난 2일 7천조 원을 내준 데 이어, 지난 20일에는 6천조 원 아래로 밀려났으며, 오늘은 5천조 원마저 내줬습니다.이달 들어서만 국내 증시 시총은 2천조 원 넘게 증발했습니다.이처럼 급격히 시총이 감소한 것은 최근 연이틀 국내 증시가 대형 반도체주 약세에 급락한 영향이 큰 것으로 풀이됩니다.이날 낮 2시 현재 코스피는 8.71% 급락한 5,498.91을 나타내고 있으며, 코스닥지수도 7.98% 내린 649.54를 기록 중입니다.전날 코스피는 10.84%, 코스닥지수는 7.72% 급락한 데 이어 이틀째 폭락셉니다.급락장에 오늘 오전 유가증권시장과 코스닥시장에서 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 어제에 이어 발동됐습니다.거래를 일시적으로 중단하는 서킷 브레이커도 양 시장에서 이틀 연속 발동됐습니다.(사진=연합뉴스)