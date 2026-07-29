[똑소리톡] "다 끝났다"던 이란이 갑자기 강해졌다…트럼프는 6개월간 뭘 놓쳤나

7월 마지막 주, 우크라이나가 이란 상선을 공격해 사망자가 발생했습니다. 이란이 강력한 대응 방침을 천명한 가운데, 이 선박에 실려 러시아로 향하던 군사 물품을 차단하기 위해서였다는 우크라이나 측의 입장이 나왔습니다. 월스트리트저널은 "(러·우 전쟁과 이란 전쟁) 2개의 전쟁이 하나로 합쳐지고 있다"고 분석했습니다. 장기전 양상을 띠면서 전 세계 정치 경제의 '체질'을 무너뜨리고 있는 2개의 전쟁이 한 덩어리로 뭉치기 시작했단 겁니다. 과연 이 '결합'의 끝은 무엇이 될까요.



미국과 이란은 지지부진한 협상을 이어가고 있습니다. 이 전쟁이 지금까지보다 심각하게 확전 될 것이라고 보는 사람은 거의 없습니다. 하지만 도대체 언제 끝날지에 대해서도, 아무도 제대로 얘기하지 못합니다. 호르무즈 해협은 시원하게 열린 것도 닫힌 것도 아닌 채로, 거대한 불확실성에 휩싸여 있습니다. 유가는 연일 급등락을 거듭하며 출렁입니다. 전 세계의 비축유가 간당간당하다는 얘기가 지속적으로 들려옵니다. 한국과 세계 경제는 언제까지 이런 상태로 버틸 수 있을까요? 7월 29일 이란은 또 중동의 미군 기지들을 공격했습니다. 미군도 미사일 요격으로 대응했습니다. 양측이 서로에 대한 공격을 중단한 지 5일 만입니다. 소모전의 반복, 또 반복입니다.



"시간은 이란 편입니다. 미국이 모든 면에서 불리합니다." 우리나라 최고의 중동 전문가 중 한 명인 박현도 서강대 유로메나 연구소 교수의 단언입니다. 이란은 확실한 카드를 '2장' 쥐고 있지만, 미국에겐 이제 "이란에 '몰빵'하든가 사실상 '항복'하든가" 2개의 선택지만 남아 있다는 겁니다. 아무리 그래도 미국인데? 핵 시설을 공격할 수도 있고, 식수를 오염시킬 수도 있고, 발전소를 타격해 이란을 마비시키거나, 유전을 폭파해 끝장을 볼 수 있다는 트럼프 대통령의 엄포들이 모두 실현 가능성이 없는 얘기라고? "미국은 그 어느 것도 못 합니다. 그 이유는요... "



미국이 이 전쟁에 뛰어들기 전, 이란의 전쟁 지속 능력을 심각하게 오판했다는 얘기가 계속 나옵니다. 올해 초 베네수엘라에서 마두로 생포에 하룻밤 만에 성공하면서 트럼프 대통령이 '잘못된 기대'를 갖게 됐다는 거죠. 그런데 사실 지금으로부터 1년 전만 해도 이란이 미국을 상대로 이렇게 버틸 거라고 생각한 사람은 별로 없었습니다. 지난해 6월, 이스라엘의 공습으로 시작된 '12일 전쟁'에서 이란은 참패했습니다. 중동의 강자가 놀랄 만큼 무력한 모습만 보였습니다. 이렇게 이란은 끝나는 것인가. "이빨 빠진 호랑이"만 남았다는 분석이 난무했습니다. 그런데 올해 미국과의 시작된 이후의 이란은 지난해 여름과는 또 다른 나라입니다. 고작 반년 만에 '그 이란'으로 완벽하게 복귀한 겁니다. 지난 반년 사이에 이란에는 무슨 일이 일어났을까요? "00의 영향력이 구조적으로 더욱 깊게 자리 잡고 있음을 보여주는 상징적인 상황"이라고 박 교수는 진단합니다.



이란 전쟁은 여전히, 2026년 한국과 세계 경제의 가장 큰 변수 중 하나입니다. 장기화 분위기 속에서 이란 전쟁에 대한 관심이 옅어진 지금이야말로 이 전쟁에 대한 정확한 이해가 긴요한 시점입니다. [똑소리Talk]에서 박현도 교수와 함께 하나하나 똑!소리나게 짚어봤습니다.



1. 이란전쟁-러·우전쟁, 결국 한 덩어리로?

2. "미국에 남은 카드 '항복' 뿐"

3. '이란 무력화' 시나리오? "없어요"

4. 이란, 6개월 만의 변신…배후엔 00

5. "시간은 이란 편"

6. "이란을 너무 오판했어요"



(취재 : 권애리, 촬영 : 황세회·김상윤, 구성 : 정서우, 편집 : 채지원, 디자인 : 채지우, 인턴 : 김혜원, 제작 : 지식콘텐츠IP팀)