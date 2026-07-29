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한은 총재 "금리 인상 기조 유지해 근원물가 상승 잡아야"

최승훈 기자
작성 2026.07.29 13:38 조회수
신현송 한국은행 총재(오른쪽)가 29일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 위원들의 질의에 답하고 있다.
▲ 신현송 한국은행 총재(오른쪽)가 29일 국회에서 열린 재정경제기획위원회 전체회의에서 위원들의 질의에 답하고 있다.

신현송 한국은행 총재는 오늘(29일) "기준금리 인상 기조를 유지함으로써 근원물가 상승을 잡는 것이 가장 합리적이라고 생각한다"고 말했습니다.

신 총재는 이날 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 '연내 기준금리를 한두 차례 더 올릴 계획이냐'는 더불어민주당 윤후덕 의원 질의에 이같이 답했습니다.

그러면서 "인상 시기와 어느 정도로 적극적으로 대응하느냐는 앞으로 입수할 데이터와 경기 상황을 지켜보겠다"고 덧붙였습니다.

신 총재는 '연간 소비자물가상승률이 3% 이내로 안정될 수 있겠냐'는 윤 의원 질의에는 "단기적인 충격으로 6월 물가상승률이 3.2%까지 올랐다"면서 "근원물가를 더 중요하게 보고 있는데, 5월 근원물가 상승률은 2.5%까지 올랐다"고 답했습니다.

이어 "비용 경로를 통한 인플레이션(물가 상승)도 있지만 경기 호황에 따른 성장의 견조한 흐름에 따른 수요 측 (물가 상승) 압력도 계속 있다"고 말했습니다.

(사진=연합뉴스)
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