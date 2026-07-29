1∼5월 12만 명 출생, 7년 만에 최다…증가율 15% '역대 최고'

▲ 신생아

올해 5월까지 태어난 아기가 12만 명을 넘어서며 7년 만에 가장 많은 것으로 집계됐습니다.출생아 수 증가율은 5월 월간과 1~5월 누적 기준 모두 역대 최고치를 나타냈습니다.사망자 수도 5월 기준 역대 최고치를 기록했습니다.이른 폭염과 큰 일교차 탓으로 분석됩니다.국가데이터처가 오늘(29일) 공개한 '5월 인구동향'을 보면 올해 5월 출생아 수는 2만 3,160명으로 1년 전에 비해 2,781명(13.6%) 늘었습니다.출생아 수는 2024년 7월부터 23개월 연속 늘었습니다.출생아 규모는 5월 기준으로 2019년(2만 5,299명) 이후 7년 만에 가장 많았습니다.5월 기준 증가율은 1981년 통계 작성 시작 이래 가장 컸습니다.올해 1~5월까지는 12만 2,694명이 태어났습니다.1년 전과 비교하면 1만 6,166명(15.2%) 늘었습니다.1~5월 누적 규모는 2019년(13만 4,433명) 이후 가장 많았고, 증가폭과 증가율 모두 통계 작성 시작 이래 가장 컸습니다.5월 합계출산율(여성 1명이 평생 낳을 것으로 예상되는 평균 출생아 수)은 0.85명으로 1년 전보다 0.10명 증가했습니다.출산 순위별 출생아 수 구성비는 첫째가 63.0%로 1.3%포인트(p) 늘었습니다.둘째는 31.7%로 0.2%p 감소했습니다.셋째 이상은 5.3%로 1.1%p 줄었습니다.5월 사망자 수는 2만 9,573명으로 1년 전보다 1,091명(3.8%) 증가했습니다.이는 1983년 월간 사망 통계 작성 이래 5월 기준으로 가장 컸습니다.데이터처 관계자는 "초고령층 사망 증감은 날씨에 영향을 받고는 한다"며 "올해 5월 일교차가 10도 이상인 날은 전년보다 3일 정도 증가했고, 5월 중순에 이른 폭염이 있었다"고 분석했습니다.이에 따라 5월에는 6,413명이 자연감소했습니다.다만 2024년 5월(-8,974명)·지난해 5월(-8,103명)보다는 자연감소 폭이 줄었습니다.출생 증가 가능성을 예상할 수 있는 결혼은 감소했습니다.5월 혼인 건수는 2만 368건으로 1년 전보다 1,392건(-6.4%) 줄었습니다.3·4월 연속 작년 동월 대비 증가했지만, 5월 감소 전환했습니다.데이터처는 "통상 5월은 혼인 수가 증가하는 달이지만, 노동절이 공휴일로 지정되는 등 휴일이 늘어나 신고가 가능한 날이 줄어든 영향으로 보인다"며 "신고일 수를 고려하면 오히려 소폭 증가한 수준"이라고 분석했습니다.5월 이혼 건수는 7,122건으로 1년 전보다 290건(-3.9%) 감소했습니다.과거 혼인 감소의 영향으로 분석됩니다.