주택 매매 늘면서 6월 국내 인구 이동, 5년 만에 최다

▲ 서울 송파구의 아파트 단지 모습

지난 6월 국내 인구 이동자 수가 같은 달 기준으로 5년 만에 가장 많았습니다.국가데이터처가 오늘(29일) 발표한 '6월 국내인구이동 통계'에 따르면 지난달 국내 이동자 수는 48만 1천 명으로, 지난해 같은 달보다 3천 명(0.6%) 증가했습니다.6월 기준으로는 2021년(54만 4천 명) 이후 가장 많습니다.인구 이동은 이동이 활발한 청년층 인구 감소로 장기적으로는 줄어드는 추세지만, 단기적으로는 주택 거래 등 시장 상황의 영향을 받습니다.데이터처는 4~5월 주택 매매량이 13만 6천 건으로 지난해 같은 기간보다 6.3% 늘어난 영향이 6월 이동 증가로 이어진 것으로 분석했습니다.아울러 6월 정부가 농어촌 기본소득을 지급하는 시범사업 대상지에 7개 군(郡)을 추가 선정하면서 해당 지역을 중심으로 전입이 늘어난 영향도 있다고 설명했습니다.전체 이동자 가운데 시도 내 이동자는 65.9%, 시도 간 이동자는 34.1%를 차지했습니다.시도 내 이동자는 지난해 같은 달보다 1.4% 증가했고, 시도 간 이동자는 0.7% 감소했습니다.인구 100명당 이동자 수를 뜻하는 인구이동률은 11.5%로 1년 전보다 0.1%포인트(p) 상승했습니다.이 역시 동월 기준으로 2021년(12.9%) 이후 가장 높은 수준입니다.시도별 순이동(전입-전출)을 보면 경기(5,161명), 인천(2,229명), 충북(863명) 등 7개 시도는 순유입을 기록했습니다.반면 서울(-5,697명), 부산(-1,149명), 대구(-822명) 등 니머지 10개 시도는 순유출됐습니다.올해 2분기(4~6월) 전체 이동자 수는 145만 3천 명으로 지난해 같은 기간보다 1.8%(2만 6천 명) 증가했습니다.2분기 기준으로는 2024년(147만 1천 명) 이후 2년 만에 가장 많았습니다.같은 기간 인구이동률은 11.5%로 0.2%p 상승했습니다.2분기 시도별 순이동을 보면 경기(1만 1,391명), 인천(4,442명), 충북(3,608명) 등 7개 시도는 순유입했고, 서울(-1만 6,259명), 부산(-2,596명), 광주(-1,844명) 등 10개 시도는 순유출했습니다.연령대별 이동자 수는 30대(34만 3천 명)가 가장 많았고 20대(32만 5천 명)가 뒤를 이었습니다.지난해 같은 기간과 비교하면 10세 미만과 40대를 제외한 모든 연령대에서 이동자 수가 증가했습니다.데이터처 관계자는 "40대의 경우 인구 자체가 감소하는 영향도 일부 있는 것으로 보인다"고 설명했습니다.이동 사유는 연간 통계에서 별도로 집계됩니다.(사진=연합뉴스)