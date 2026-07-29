[연예PICK] "저 결혼해요!" 열애설 한 번 없더니…'국민 여동생' 문근영 극비 결혼

'국민 여동생'으로 큰 사랑을 받아온 배우 문근영이 뮤지컬 배우 정평과 극비리에 결혼한 사실이 뒤늦게 전해졌습니다.



오늘(29일) 소속사 크리컴퍼니는 "문근영과 정평이 최근 결혼했다"고 밝혔습니다.



결혼식은 가족들만 모인 간소한 식사 자리로 대체한 것으로 알려졌습니다.



깜짝 결혼 소식이 전해진 직후, 문근영은 SNS에 자필 편지를 올리며 팬들에게 직접 인사를 전했습니다.



문근영은 늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은 소중한 사람을 만났다며, "혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워나가 보고자 한다"라고 했습니다.



그러면서 우려와 걱정보다는 축하와 격려로 새로운 시작을 응원해 달라고 당부했습니다.



두 사람은 동료 배우로서 오랫동안 쌓아온 신뢰를 바탕으로 연인 사이로 발전해 부부의 연까지 맺게 된 것으로 알려졌습니다.



문근영보다 일곱 살 연상인 정평은 2007년 데뷔해 '아이다', '빨래', '라이어', '에덴미용실', '아가사' 등의 연극과 뮤지컬에 출연했습니다.



그는 문근영이 주도한 창작 연출 집단 '바치'에서도 함께 활동했습니다.



특히 문근영이 각본을 쓰고 연출한 단편 영화 '현재진행형'에 직접 출연하며 인연을 쌓기도 했습니다.



지난 1999년 데뷔한 문근영은 '가을동화'와 '어린 신부', '장화, 홍련' 등 다양한 작품으로 큰 사랑을 받았습니다.



대중에게는 '국민 여동생'이라는 애칭으로 친숙합니다.



2008년에는 만 21세의 나이에 드라마 '바람의 화원'으로 연말 SBS연기대상에서 최연소 대상을 수상하기도 했습니다.



열애설조차 없었던 '국민 여동생' 문근영의 깜짝 결혼 소식에 팬들과 동료들의 따뜻한 축하 물결이 이어지고 있습니다.



(취재 : 강선애, 영상편집 : 정용희, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)