북한 김정은, 전승절 행사 참석 노병들과 기념사진…"정신적 기둥"

▲ 김정은 북한 국무위원장이 지난 28일 '전승절'로 기념하는 정전협정 체결 73주년 경축행사에 참가했던 전쟁노병, 전시공로자들을 만나 격려했다고 조선중앙통신이 29일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 어제(28일) 정전협정 체결일(7월 27일) 기념행사에 참석한 참전 노병, 전시공로자 등을 만나 기념사진을 찍었습니다.노병들을 만나 격려한 김 위원장은 "우리 조국의 영웅적인 지위와 명성을 청사에 새긴 전승세대가 기적적인 승리의 체현자, 증견자로 오늘도 우리 앞에 서 있는 것은 우리 당과 국가, 인민에게 있어서 커다란 기쁨"이라고 말했다고 조선중앙통신이 오늘(29일) 전했습니다.김 위원장은 "누구도 대신할 수 없는 무한한 힘과 정신적 기둥이 되어 주는 귀중한 전쟁 노병들과 전시공로자들이 노당익장(노익장)하기를 거듭 축원"했습니다.북한은 6·25 전쟁에서 미국과 싸워 승리했다고 주장하면서 해마다 정전협정 체결일을 '조국해방전쟁 승리의 날'(전승절)로 기념합니다.정전 73주년인 올해도 김 위원장이 북한의 국립묘지에 해당하는 묘역들을 참배하고, 군사행진·기념 공연 등 행사에 직접 참석하면서 전승절을 대대적으로 기념했다.딸 주애도 전승절 행사에 처음으로 대동했습니다.여기에 초대된 참전 노병과 전시공로자들은 지난 25일 평양에 집결해 각종 행사에 참석해왔습니다.이날도 곳곳에서 기념 분위기가 이어졌습니다.북한의 국립묘지격인 조국해방전쟁참전열사묘 앞에서는 주창일 노동당 비서와 참전 노병들이 참석한 가운데 청년동맹, 만경대혁명학원, 칠골혁명학원 원아들, 평양시의 학생 등의 결의모임이 진행됐다고 노동신문이 보도했습니다.참가자들은 "당 중앙의 영도에 따라 이 땅 위에 반드시 부흥 번영하는 사회주의 강국을 일떠세울 엄숙한 결의를 다짐했다"고 신문은 전했습니다.보고자로 나선 백은철 청년동맹 중앙위원회 위원장은 "전승의 7.27은 오만무도한 침략자들을 쳐물리치고 조국의 신성한 존엄과 자주권을 지켜냈으며 우리 새세대들이 굳건히 계승해야 할 고귀한 사상정신적 재부를 안겨준 역사적인 명절"이라고 전승절의 의미를 선전했습니다.김정은 부녀가 노병들과 함께 관람한 '조국해방전쟁승리 73돌 기념공연'도 평양에서 다시 진행됐습니다.노동신문은 "위대한 조선의 승리를 더 높이 떨쳐갈 계승세대의 의지를 배가해주는 전시가요들과 전승찬가"가 공연됐다고 전했습니다.(사진=연합뉴스)