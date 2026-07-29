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"생명의 가치 나눈다"…아시아 심장병 어린이 175명 치료

송인호 기자
작성 2026.07.29 12:38 조회수
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<앵커>

심장병을 안고 태어났지만 형편이 어려워 치료를 받지 못하는 아시아 지역 어린이를 위해 인천시가 20년째 지원 사업을 이어오고 있습니다. 지금까지 175명의 어린이가 인천에서 수술과 치료를 받고 건강을 되찾았습니다.

송인호 기자의 보도입니다.

<기자>

중앙아시아 국가 키르기스스탄에서 태어난 두 살 아동입니다.

태어날 때부터 손가락과 입술이 파랗게 변하는 심장 질환을 앓고 있지만, 형편이 어려워 치료를 받지 못하다 인천의 한 대학 병원에서 무료 수술을 받았습니다.

[미르굴/키르기스스탄 2세 아동 엄마 : (아들이) 심장에 구멍이 있다는 진단을 받았어요. 그런데 비용이 너무 비싸서 치료비를 감당할 형편이 아니었어요.]

심장 질환과 폐 질환을 동시에 안고 태어난 6살 이 아이도 국내에서 수술 치료를 받고 수영 선수를 꿈꿀 만큼 건강해졌습니다.

[제앤꿀/키르기스스탄 6세 아동 엄마 : (한국에서) 전화가 와서 (치료하러) 와도 된다고 했습니다. 정말 기뻤고, 큰 믿음을 가지고 왔습니다.]

지난 2007년부터 이렇게 인천에서 수술과 치료를 받고 건강을 되찾은 어린이 심장병 환자는 모두 175명.

몽골과 베트남, 캄보디아, 필리핀, 우즈베키스탄 등 출신 국가도 다양한데, 인천시와 지역 대학 병원 두 곳, 민간단체가 함께 뜻을 모아 20년째 의료 지원 사업을 지속한 덕분입니다.

국내 의료진이 현지를 찾아 진료한 인원도 6천800명에 육박합니다.

[최창휴/가천대 길병원 심장혈관흉부외과 교수 : 수술 시기를 놓치면 또 위험도가 너무 올라가거나 경제적인 사정 또는 너무 대기가 길어서 수술을 못 받고 있는 친구들이 많아서, 제가 나름대로 (지원 대상을) 선정했고요.]

인천시는 국경을 초월해 생명의 가치를 나누는 의료 지원 사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침입니다.

(영상취재 : 임동국, 화면제공 : 인천시)
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