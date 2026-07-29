도움을 청하는 아이들…비어 있는 치료망

<앵커>



제주에서는 자살을 생각한 청소년 비율이 전국에서 가장 높고, 자해와 자살 시도로 응급실을 찾는 사례도 증가하고 있지만 도움을 청하는 아이들을 위한 상담과 치료망은 충분하지 않습니다.



아이들의 위기가 어디까지 왔고, 지역의 대응은 얼마나 준비돼 있는지 JIBS 권민지 기자가 취재했습니다.



<기자>



도내 한 고등학교에 설치된 Wee 클래스입니다.



심리 상담을 비롯한 정서적 지원을 통해 학생들이 건강하게 성장할 수 있도록 돕고 있습니다.



지난 한 학기에만 수십 명의 학생들이 Wee 클래스의 도움을 받았습니다.



학업과 교우관계, 가정 문제 등 상담을 요청하는 이유도 다양합니다.



지난 5년 동안 제주에서 스스로 목숨을 끊은 아동과 청소년은 모두 16명입니다.



자해와 자살 시도로 제주 지역 응급실을 찾은 아동과 청소년도 한 해 160여 명으로, 증가세를 보이고 있습니다.



자살을 생각하는 제주도 내 청소년의 비율도 13.8%로 전국에서 가장 높았습니다.



제주도교육청의 지난해 학생정서행동특성검사에서는 중학교 1학년의 1.5%, 고등학교 1학년의 2.9%가 자살 위험군으로 분류됐습니다.



고등학교 1학년의 자살 위험군 비율은 전년보다 높아졌습니다.



[신윤경/정신건강의학과 전문의 : 초등학교 저학년부터 우울증과 공황 증상, 강박 이런 문제로 찾아와요. (아동'청소년기가) 민감성이 있는데 사실 이제 사회적으로 학업 부담도 있고 또래 압박도 있고 이러다 보니까….]



위기 지표는 악화하고 있지만 학생들이 제때 도움 받을 수 있는 기반은 충분하지 않습니다.



Wee 클래스가 설치된 도내 학교는 77%에 그치고, 방학 중에는 운영하지 않는 곳도 있습니다.



전국 기초정신건강복지센터는 240여 곳이지만, 아동 청소년 정신 건강을 전담하는 전문 기관은 4곳뿐입니다.



제주에는 전담기관이 단 한 곳도 없습니다.



도움을 요청하는 아이들은 늘고 있지만, 이를 받아낼 상담과 치료 체계는 여전히 부족합니다.



위험 신호를 조기에 발견하고, 학교 상담에서 전문 치료까지 끊김 없이 연결할 수 있는 지원망이 시급합니다.



(영상취재 : 강명철 JIBS)



JIBS 권민지