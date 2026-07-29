[12뉴스] 오늘의 주요뉴스

1. SK하이닉스가 올 2분기 영업이익 60조 5천억 원에 영업 이익률 76%를 기록하며 반도체 업계 최고 수준의 수익성을 이어갔습니다. 하지만, 어제 폭락한 주식시장은 오늘도 급락세를 보여 코스피, 코스닥 모두 매도 사이드카가 발동됐습니다.



2. 일본 구마모토현에서 발생한 강진으로 지금까지 13명이 숨진 것으로 확인됐다고 다카이치 일본 총리가 밝혔습니다. 이틀째 구조 작업이 진행되는 가운데 건물붕괴와 도로 파손 등의 피해도 계속 늘어나고 있습니다.



3. 현직 대통령 연임은 국민선택의 문제라는 조정식 국회의장 발언에 대해 국민의힘은 정권 연장의 속내가 드러났다며 반발했습니다. 발언 파장이 커지자 청와대는 "헌법상 현직 대통령의 연임을 포함한 개헌은 현실적으로 불가능하다"고 강조했습니다.



4. 특징주 기사로 주가를 끌어올리는 방식 등으로 93억 원의 부당이득을 챙긴 혐의로 전현직 경제지 기자들과 회계사 등 모두 8명이 재판에 넘겨졌습니다.