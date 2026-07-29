국토부, 비주택 리모델링 확대…지식산업센터도 매입

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▲ 비주택 리모델링 추진 관련 사항

국토교통부와 한국토지주택공사(LH)는 도심 내 빈 상가와 숙박시설 등 유휴공간을 공공임대주택으로 전환하는 '비주택 리모델링 사업'을 활성화하기 위해 30일 LH 경기남부본부에서 사업자 간담회를 개최한다고 오늘(29일) 밝혔습니다.간담회에서는 사업 공고와 참여 절차를 설명하고 제도 개선 방안을 소개한 뒤 현장 의견을 수렴합니다.비주택 리모델링은 신축보다 공사 기간이 짧고 도심 내 유휴공간을 활용할 수 있어 단기간에 주택을 공급할 수 있는 사업입니다.대중교통 접근성과 직장·주거 근접성이 뛰어나 청년층을 위한 주택 공급 효과를 기대할 수 있습니다.국토부는 사업성을 높이기 위해 상가와 숙박시설에 한정된 LH 매입 대상에 공장(지식산업센터)을 추가하는 내용의 공공주택특별법 시행령 개정을 9월을 목표로 추진하고 있습니다.시행령 개정 전이라도 이번 사업 공모 시 지식산업센터를 매입 대상에 포함해 사업을 추진할 계획입니다.아울러 일반공업지역 내 지식산업센터의 오피스텔 전환 허용과 준주택 전환 시 주차장 설치 기준 완화, 지식산업센터 내 임대형 기숙사에 입주기업 외 근로자의 입주를 허용하는 방안, 비주택 리모델링 기금 대출 및 주택도시보증공사(HUG) 보증 지원 방안도 안내할 예정입니다.한성수 국토부 주거복지정책관은 "정부는 전월세 시장 안정을 위해 단기 공급 효과가 큰 신축 매입임대주택 공급에 힘쓰고 있다"며 "도심에 있는 공실 상가와 숙박시설, 지식산업센터 등을 주거 공간으로 전환하는 비주택 리모델링도 속도감 있게 추진하겠다"고 말했습니다.(사진=국토교통부 제공, 연합뉴스)