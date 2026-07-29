한병도, 정부와 야당에 신천지 의혹 관련 제도 개선 제안

▲ 더불어민주당 한병도 당 대표 직무대행 겸 원내대표가 29일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다.

더불어민주당 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표는 8·17 전당대회 국면에서 불거진 '신천지 정치 개입 의혹'과 관련해 "전당대회가 끝나는 대로 행정안전부, 선거관리위원회, 여야 제정당이 제도 개선과 투명한 시스템 마련에 머리를 맞댈 것을 제안한다"고 밝혔습니다.한 직무대행은 오늘(29일) 국회에서 열린 최고위원회의에서 "최근 신천지 신도들의 집단 입당을 통해 당내 경선에 영향력을 행사하려 했다는 의혹이 제기됐다"며 이같이 강조했습니다.한 직무대행은 "합동수사본부가 해당 사안을 수사하고 있는 만큼 신속하고 엄중하게 의혹을 발본색원해야 할 것"이라며 "확인되지 않은 의혹을 부풀려 정치 공세의 도구로 삼아서도, 외부 세력의 경선 개입 가능성을 가볍게 넘겨서도 안 된다"고 말했습니다.이어 "당 대표 직무대행으로서 이번 전당대회가 당원의 뜻을 온전히 반영하는 공정하고 투명한 선거가 되도록 모든 과정을 빈틈없이 관리하겠다"며 "당 소속 구성원 모두 비상한 각오로 한 치의 실무적 오차가 없도록 만전을 기해 주실 것을 거듭 당부드린다"고 덧붙였습니다.강준현 수석대변인은 회의 후 기자들과 만나 한 직무대행이 제안한 제도 개선과 관련해 "요즘 회자하고 있는 이중당적자, 편법 입당자 등등 많은 논란이 일고 있으니 전당대회가 끝나고 나면 전반적으로 점검해보고 하는 차원"이라고 설명했습니다.앞서 당권주자인 김민석 후보는 신천지 정치 개입 의혹 문제를 전대 국면에서 화두로 제시했고, 정청래 후보는 '당과 당원을 공격한 해당 행위'라며 김 후보를 향한 공세를 펴고 있습니다.(사진=연합뉴스)