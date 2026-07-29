[자막뉴스] "메시 밀어주기" 진짜였나?…'스위스 퇴장' 재검토 결과

지난 2026 FIFA 북중미 월드컵 당시 아르헨티나와 스위스가 맞붙은 8강전에서 잘못된 판정이 있었단 해석이 나왔습니다.



로이터 통신은 현지 시간 28일 국제축구평의회(IFAB)가 심판진에 보낸 회람을 통해 스위스 공격수 엠볼로에게 주어진 두 번째 옐로카드가 잘못됐다고 밝혔다고 보도했습니다.



1-1로 맞선 후반 27분 엠볼로는 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스와 경합 중 넘어졌습니다.



주앙 피녜이루 주심은 처음엔 파레데스의 반칙을 선언하고 옐로카드를 꺼냈습니다.



그러나 VAR실이 개입하면서 파레데스의 반칙과 경고는 취소됐고, 오히려 엠볼로가 접촉을 과장했다는 판단과 함께 시뮬레이션 경고를 받았습니다.



앞서 옐로카드 한 장이 있던 엠볼로는 두 번째 경고로 퇴장당했습니다.



IFAB는 이 과정에서 VAR실의 권한이 남용됐다는 점을 문제로 봤습니다.



IFAB는 VAR로는 실제 행위자가 아닌 다른 선수에게 카드를 준 경우 제재 대상을 바로잡는 데 사용할 수 있지만, 그 제재 대상의 행위를 검토해 새로운 벌을 줄 순 없다고 설명했습니다.



다시 말해 파레데스에게 준 카드를 취소할 순 있지만, 그렇다고 그 카드를 엠볼로에게 줄 순 없다는 의밉니다.



디펜딩 챔피언과 대등한 경기를 펼치던 스위스는 이 판결로 수적 열세에 놓이게 됐고, 연장전에서 두 골을 헌납하며 1-3으로 패배했습니다.



스위스의 무라트 야킨 감독은 경기 직후 해당 규정 적용을 받아들일 수 없다며 "그 판정이 우리의 경기를 망가뜨렸다. 그런 방식으로 탈락하는 것은 고통스럽다"고 반발했습니다.



축구 팬들 역시 해당 판결 직후, FIFA가 메시의 결승전 진출을 위해 무리한 판결을 했다며 지적했습니다.



IFAB는 현재 VAR 프로토콜에 대한 세부 검토를 진행하고 있습니다.



(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)