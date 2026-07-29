뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "메시 밀어주기" 진짜였나?…'스위스 퇴장' 재검토 결과

김지욱 기자
작성 2026.07.29 14:21 조회수
PIP 닫기
지난 2026 FIFA 북중미 월드컵 당시 아르헨티나와 스위스가 맞붙은 8강전에서 잘못된 판정이 있었단 해석이 나왔습니다.

로이터 통신은 현지 시간 28일 국제축구평의회(IFAB)가 심판진에 보낸 회람을 통해 스위스 공격수 엠볼로에게 주어진 두 번째 옐로카드가 잘못됐다고 밝혔다고 보도했습니다.

1-1로 맞선 후반 27분 엠볼로는 아르헨티나 미드필더 레안드로 파레데스와 경합 중 넘어졌습니다.

주앙 피녜이루 주심은 처음엔 파레데스의 반칙을 선언하고 옐로카드를 꺼냈습니다.

그러나 VAR실이 개입하면서 파레데스의 반칙과 경고는 취소됐고, 오히려 엠볼로가 접촉을 과장했다는 판단과 함께 시뮬레이션 경고를 받았습니다.

앞서 옐로카드 한 장이 있던 엠볼로는 두 번째 경고로 퇴장당했습니다.

IFAB는 이 과정에서 VAR실의 권한이 남용됐다는 점을 문제로 봤습니다.

IFAB는 VAR로는 실제 행위자가 아닌 다른 선수에게 카드를 준 경우 제재 대상을 바로잡는 데 사용할 수 있지만, 그 제재 대상의 행위를 검토해 새로운 벌을 줄 순 없다고 설명했습니다.

다시 말해 파레데스에게 준 카드를 취소할 순 있지만, 그렇다고 그 카드를 엠볼로에게 줄 순 없다는 의밉니다.

디펜딩 챔피언과 대등한 경기를 펼치던 스위스는 이 판결로 수적 열세에 놓이게 됐고, 연장전에서 두 골을 헌납하며 1-3으로 패배했습니다.

스위스의 무라트 야킨 감독은 경기 직후 해당 규정 적용을 받아들일 수 없다며 "그 판정이 우리의 경기를 망가뜨렸다. 그런 방식으로 탈락하는 것은 고통스럽다"고 반발했습니다.

축구 팬들 역시 해당 판결 직후, FIFA가 메시의 결승전 진출을 위해 무리한 판결을 했다며 지적했습니다.

IFAB는 현재 VAR 프로토콜에 대한 세부 검토를 진행하고 있습니다.

(취재 : 김지욱, 영상편집 : 이다인, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
김지욱 기자 사진
김지욱 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지