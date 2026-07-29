'왕사남', 1600만 흥행 덕…상반기 극장 매출액 전년 대비 41.9% 증가

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영화 '왕과 사는 남자', '군체' 등 한국 영화의 흥행에 힘입어 극장가가 한국영화 팬데믹 이전 매출 94.2% 수준을 회복했다.29일 영화진흥위원회의 발표에 따르면 2026년 상반기 전체 영화 매출액은 5,790억 원, 관객 수는 5,705만 명으로 전년 동기 대비 각각 41.9%(1,711억 원), 34.2%(1,455만 명) 증가했다.올해 상반기는 한국영화가 흥행을 주도했다. 한국영화 매출액은 3,702억 원, 관객 수는 3,737만 명을 기록하며 전년 동기 대비 각각 81.7%와 74.9% 늘어났다. 이는 팬데믹 이후 상반기 한국영화 최고치 기록이며, 팬데믹 이전 상반기 평균과 비교하면 매출액은 94.2% 수준까지 회복한 것으로 나타났다.반면, 외국영화는 매출액 2,088억 원, 관객 수 1,968만 명을 기록했다. 관객 수는 전년 동기 대비 6.9% 감소했지만, '프로젝트 헤일메리'와 '아바타: 불과 재' 등 특수상영 비중이 높은 작품들이 흥행한 영향으로 매출액은 2.3% 소폭 증가했다. '프로젝트 헤일메리'는 전체 매출 대비 특수상영 매출 비중이 30.2%, '아바타: 불과 재'는 49.9%를 기록했다.상반기 전체 흥행 1위는 '왕과 사는 남자'로 매출액 1,631억 원, 관객 수 1,691만 명을 기록하며 역대 박스오피스 매출액 1위에 올랐다. 이어 '군체'가 2위, '살목지'가 3위에 오르며 상반기 흥행 상위권을 모두 한국영화가 차지했다. 사극과 액션 블록버스터뿐 아니라 로맨스와 공포 장르의 중·소규모 작품까지 다양한 장르와 규모를 가진 한국영화가 성과를 거뒀다.상반기 특수상영 전체 매출액은 457억 원으로, 전년 동기 대비 56.3% 증가했다. 상반기 전체 매출에서 특수상영이 차지하는 비중은 7.9%로 집계됐으며, 상반기 평균 관람요금은 전년 동기 대비 551원 상승해 10,150원을 기록했다.배급사 순위에서는 '왕과 사는 남자', '군체', '살목지', '만약에 우리' 총 4편을 배급한 (주)쇼박스가 상반기 매출액 점유율 48.6%를 기록하며 1위에 올랐다. 2위는 '아바타: 불과 재' 등을 배급한 월트디즈니컴퍼니코리아 유한책임회사가 차지했다.인터넷 괴담을 기반으로 제작된 저예산 공포영화 '백룸'은 상반기 매출액 124억 원, 관객 수 116만 명을 기록하며 상반기 독립·예술영화 흥행 1위에 올랐고, 이어 '란 12.3'과 '내 이름은'이 각각 2위와 3위를 기록했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)