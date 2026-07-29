올해 상반기 기업 유상증자 6.3조원…전년보다 25% 감소

▲ 한국예탁결제원

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올해 상반기 국내 기업들이 유상증자로 약 6조 3천억 원의 자금을 조달한 것으로 나타났습니다.오늘(29일) 한국예탁결제원은 상반기 상장법인의 유상증자 발행규모가 220개사에서 6조 2,722억 원으로 회사 수는 전년 동기 218개사보다 늘었지만, 발행규모는 8조 3,103억 원에서 24.5% 감소했다고 밝혔습니다.유상증자는 새로 주식을 찍어 자금을 확보하는 조처로 대출 및 채권 발행과 비교해 이자 부담 없이 빨리 자본을 조달할 수 있는 것이 장점입니다.단 종전 주주의 지분이 희석되고 상장사에는 주가 하락의 요인이 될 수 있습니다.시장별로는 코스닥 상장사가 175개사, 유가증권시장(코스피) 상장사 30개사, 코넥스 상장사 15개사 순이었습니다.금액별로는 코스닥 상장사가 3조 7,394억 원으로 가장 많았고, 코스피가 2조 4,183억 원, 코넥스가 1,145억 원이었습니다.전년 동기 대비 코스닥만 40% 증가했고, 코스피와 코넥스는 각각 55.5%와 43.9% 감소했습니다.유상증자 금액 규모가 가장 큰 회사는 SKC로 1조 1,671억 원, 그 뒤를 NH투자증권(4천억 원)과 케이뱅크(2,490억 원), 카카오게임즈(2,400억 원)가 뒤를 이었습니다.유상증자 주식 수가 많은 회사는 이원다이애그노믹스(3억 8,980만 주), 오가닉티코스메틱홀딩스(1억 3,800만 주), 코다코(9,733만 주) 순입니다.상반기 무상증자 발행은 11%가량 늘었습니다.올해 상반기에는 28개 기업이 3억 3,676만 주를 발행해 전년 동기 대비 회사 수는 16.7%, 주식 수는 10.5% 증가했습니다.무상증자는 기업이 잉여금을 자본금으로 전환해 주주에게 대가 없이 새 주식을 나눠주는 것으로, 유상증자와 달리 외부 자금이 유입되지는 않습니다.주주 입장에서는 보유 주식 수가 늘어나는 효과가 있습니다.시장별로는 코스닥 상장사 24개사와 코스피 상장자 4개사가 발행하며 각각 전년 동기 대비 41.2% 증가와 42.9% 감소를 나타냈습니다.주식수를 살펴보면, 코스닥에서 2억 7,442만 주가 발행되며 전년 동기 대비 14.7% 증가했고, 코스피에서 6,234만 주가 발행되며 5.0% 감소했습니다.무상증자 증자주식수가 많은 회사는 루닛(3,719만 주), 씨어스(2,537만 주), 폰드그룹(2,523만 주) 순이었습니다.(사진=한국예탁결제원 제공, 연합뉴스)