"구마모토 지진 예측 적중" 확산…지도 이미지까지 버젓이

일본 구마모토현에서 어제(28일) 규모 7.1의 강진이 발생한 직후 소셜미디어(SNS)를 중심으로 검증되지 않은 가짜뉴스와 유언비어가 급속히 확산하고 있습니다.



29일 요미우리신문에 따르면 엑스(X·옛 트위터) 등 주요 SNS에는 지진 발생 직후 '지진을 미리 예측했다'거나 '인공적으로 발생한 지진'이라는 등의 음모론성 게시물이 잇따라 올라왔습니다.



특히 지도 이미지와 함께 "예측을 발표했고, 장소를 맞혔다"고 주장한 한 계정의 게시물은 조회 수 340만 회를 넘어섰습니다.



이와 관련해 '일본 팩트체크센터'의 후루타 다이스케 편집장은 "향후 대형 쇼핑몰인 이온몰의 폭발이나 구마모토성의 피해 등을 소재로 한 조작된 이미지나 영상이 게시될 가능성이 크다"고 지적했습니다.



그는 "자극적인 정보를 접했을 때는 공공기관 발표나 언론사 보도를 통해 진위를 확인하고, 확실하지 않은 정보는 퍼 나르지 말아 달라"고 당부했습니다.



일본에서는 과거 대형 재난 당시에도 가짜뉴스가 큰 사회적 혼란을 불러온 적이 있습니다.



2016년 4월 구마모토 지진 당시에는 '동물원에서 사자가 탈출했다'는 허위 정보가 유포되기도 했으며, 2024년 1월 노토반도 지진 때는 구조 대상자가 없는 실제 주소를 무단 도용해 허위 구조 요청을 남김으로써 당국의 혼선을 초래하기도 했습니다.