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재경부, 8월 개인투자용 국채 1,500억 원어치 발행

최승훈 기자
작성 2026.07.29 10:15 조회수
재경부, 8월 개인투자용 국채 1,500억 원어치 발행
▲ 재정경제부 청사

재정경제부는 내달 개인 투자용 국채를 1,500억 원어치 발행할 예정이라고 오늘(29일) 밝혔습니다.

종목별 발행액은 3년물 이표채 30억 원, 3년물 복리채 70억 원을 발행하고, 5년물은 700억 원, 10년물은 500억 원, 20년물은 200억 원입니다.

표면금리는 이번 달 발행한 동일 연물 국고채의 낙찰금리(3년물 3.765%, 5년물 4.165%, 10년물 4.255%, 20년물 4.530%)를 적용합니다.

가산금리는 5년물 0.05%, 10년물 0.5%, 20년물 0.4%를 각각 추가할 예정입니다.

3년물은 금융시장 상품들의 수익률 등을 고려해 가산금리를 부여하지 않습니다.

8월 발행 개인 투자용 국채의 만기 보유 시 세전 수익률은 3년물 이표채 약 11.3%(연평균 수익률 3.8%), 3년물 복리채 약 11.7%(연평균 수익률 3.9%), 5년물 약 22.9%(연평균 수익률 4.6%), 10년물은 약 59.1%(연평균 수익률 5.9%), 20년물은 약 161.8%(연평균 수익률 8.1%)가 됩니다.

청약 기간은 내달 10~14일입니다.

판매 대행 기관인 미래에셋증권의 영업점을 방문하거나 온라인(홈페이지·모바일앱)으로 신청할 수 있습니다.

배정 결과는 청약 기간 종료일의 다음 영업일에 고지합니다.

개인 투자자들은 내달 중 2024년 6월부터 2025년 7월까지 발행된 개인 투자용 국채를 중도환매 할 수 있습니다.

다만, 이 경우 원금과 매입 시 적용된 표면금리에 따른 이자만 돌려받을 수 있으며 가산금리를 더한 복리 이자, 이자소득 분리과세 혜택 등은 받을 수 없습니다.

(사진=연합뉴스)
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