SK하이닉스 "고객관계 고려한 판매전략…하반기도 실적 개선"

▲ SK하이닉스

SK하이닉스는 시장 예상을 하회한 올해 2분기 실적에 대해 종합적 판매 전략에 따른 결과로서 하반기에는 실적 개선세가 강화할 것이라고 밝혔습니다.SK하이닉스는 오늘(29일) 컨퍼런스콜에서 2분기 실적이 기대에 못 미쳤다는 지적에 대해 "단기 가격 변동이나 특정 분기의 수익성에만 치중하기보다, 안정적인 수요 가시성 확보와 고객과의 중장기 사업 관계, 제품별 수급 상황을 종합적으로 고려하여 판매 전략을 운영하고 있다"고 답했습니다.구체적으로는 "일부 고부가 제품의 출하 확대 시점이 하반기로 이월되고, 포트폴리오 구성이 전체 평균판매단가(블렌디드 ASP)에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했습니다.이어 "하반기에는 이런 요인이 점차 완화하고 개선될 것으로 보고 있다"며 "HBM4 물량이 본격적으로 확대되고. 1C 나노미터 기반 일반 D램의 출하도 증가하면서, 하반기 빗그로스(메모리 출하량)는 상반기보다 높은 수준을 기록할 것"이라고 예상했습니다.또한 "고객 수요와 제품 믹스의 변화를 고려할 때, HBM4 판매 확대와 고부가 제품 비중 상승은 당사의 블렌디드 ASP에 긍정적으로 기여할 것"이라며 "믹스 개선에 따른 ASP 상승 효과가 함께 나타나면서 하반기 실적 개선이 더욱 강화될 것"이라고 기대했습니다.