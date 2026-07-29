뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

SK하이닉스 "고객관계 고려한 판매전략…하반기도 실적 개선"

최승훈 기자
작성 2026.07.29 10:14 조회수
SK하이닉스 "고객관계 고려한 판매전략…하반기도 실적 개선"
▲ SK하이닉스

SK하이닉스는 시장 예상을 하회한 올해 2분기 실적에 대해 종합적 판매 전략에 따른 결과로서 하반기에는 실적 개선세가 강화할 것이라고 밝혔습니다.

SK하이닉스는 오늘(29일) 컨퍼런스콜에서 2분기 실적이 기대에 못 미쳤다는 지적에 대해 "단기 가격 변동이나 특정 분기의 수익성에만 치중하기보다, 안정적인 수요 가시성 확보와 고객과의 중장기 사업 관계, 제품별 수급 상황을 종합적으로 고려하여 판매 전략을 운영하고 있다"고 답했습니다.

구체적으로는 "일부 고부가 제품의 출하 확대 시점이 하반기로 이월되고, 포트폴리오 구성이 전체 평균판매단가(블렌디드 ASP)에 영향을 준 것으로 보인다"고 설명했습니다.

이어 "하반기에는 이런 요인이 점차 완화하고 개선될 것으로 보고 있다"며 "HBM4 물량이 본격적으로 확대되고. 1C 나노미터 기반 일반 D램의 출하도 증가하면서, 하반기 빗그로스(메모리 출하량)는 상반기보다 높은 수준을 기록할 것"이라고 예상했습니다.

또한 "고객 수요와 제품 믹스의 변화를 고려할 때, HBM4 판매 확대와 고부가 제품 비중 상승은 당사의 블렌디드 ASP에 긍정적으로 기여할 것"이라며 "믹스 개선에 따른 ASP 상승 효과가 함께 나타나면서 하반기 실적 개선이 더욱 강화될 것"이라고 기대했습니다.
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
최승훈 기자 사진
최승훈 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지