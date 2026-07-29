코스피, 장초반 상승폭 줄여 강보합…코스닥은 또 하락

▲ 29일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 코스닥 지수가 표시되고 있다.

오늘(29일) 코스피가 전날의 폭락을 딛고 강세 출발했지만, 장중 상승폭을 줄이고 있습니다.이날 오전 9시 36분 현재 코스피는 전날보다 26.24포인트(0.44%) 오른 6,049.90입니다.지수는 전장 대비 65.45포인트(1.09%) 오른 6,089.11로 출발해 상승폭을 줄인 모습입니다.장 초반 한때 6,228.52(3.40%)까지 회복했지만, 이후 상승폭을 반납하더니 잠시 하락전환하기도 했습니다.외국인은 전날까지 3거래일 연속 '팔자' 행진했지만, 이날은 순매수로 돌아섰습니다.현재 외국인은 유가증권시장에서 3,178억 원 순매수 중입니다.기관도 7,065억 원 매수 우위로 지수를 끌어올리고 있습니다.개인은 순매도로 전환해 홀로 1조 388억 원 매도 우위를 나타내고 있습니다.전날 국내 증시에서 삼성전자와 SK하이닉스가 13~14%대로 급락하자, 반도체 업종의 약세는 간밤 뉴욕증시에서도 이어졌습니다.이에 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 0.22% 내린 채 마감했습니다.마이크론(-8.85%)을 비롯해 AMD(-8.15%), 인텔(-5.86%), 퀄컴(-4.21%), 웨스턴디지털(-6.91%) 등 반도체 관련 종목들이 급락했습니다.필라델피아 반도체지수는 이날 4.49% 급락하며 4거래일 연속 하락세를 이어갔으며, SK하이닉스 ADR도 8.98% 하락했습니다.3거래일 연속 급락세를 이어간 SK하이닉스 ADR은 공모가(149달러) 대비 약 13% 하락한 상태입니다.다만 국제유가 하락으로 투자심리가 일부 개선되면서 다우존스30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 각각 1.03%, 0.21% 올랐습니다.미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전장 대비 4.06% 하락한 배럴당 79.26달러로 80달러선 밑으로 내려왔고, 브렌트유 선물은 전장 대비 4.83% 하락한 배럴당 84.09달러에 마감했습니다.다만 현재 WTI는 다시 3%대로 오르며 80달러선을 웃도는 모습입니다.이날 국내 증시는 전날의 급락에 따른 저가 매수세 유입에 힘입어 반등하고 있는 것으로 풀이됩니다.다만 개장 전 발표된 SK하이닉스의 2분기 실적에 대한 투자자들의 시선이 엇갈린 것으로 보입니다.SK하이닉스는 올해 2분기 영업이익이 60조 5,426억 원으로 지난해 같은 기간보다 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 공시했습니다.이는 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 63조 5,526억 원을 4.7% 하회한 수준입니다.같은 기간 매출은 79조 3,187억 원으로 작년 동기 대비 256.8% 증가한 것으로 나타났습니다.SK하이닉스는 빅테크들의 AI 인프라 투자가 확대되면서 추가 공급 요청도 잇따르고 있고, 이들 투자가 AI 서비스에서 창출한 수익을 기반으로 이뤄지고 있는 만큼 메모리 수요 성장세가 지속될 것으로 내다봤습니다.그러면서 이 같은 수요 전망을 바탕으로 10여개 고객과 장기공급계약(LTA) 협상을 마무리했으며, 주요 고객들과 추가 논의도 이어가고 있다고 밝혔습니다.SK하이닉스의 주가는 현재 155만 3천 원으로 0.19% 강보합을 나타내고 있습니다.1%대 상승 출발했지만, 장중 하락전환해 1.74%까지 내리기도 했습니다.삼성전자는 3.64% 오른 22만 8천 원에 거래되고 있습니다.다른 시가총액 상위 종목 중에서는 SK스퀘어(4.11%), 삼성전기(3.86%), 현대차(4.81%), LG에너지솔루션(0.32%)이 오르고 있고, 삼성바이오로직스(-2.07%), 신한지주(-0.20%), 한화에어로스페이스(-1.49%)는 내리고 있습니다.업종별로 보면 전기·전자(3.36%), 제조(2.73%), 음식료·담배(2.33%)의 상승률이 큰 반면, 통신(-0.52%)과 부동산(-0.04%)은 소폭 하락 중입니다.같은 시간 코스닥 지수는 8.49포인트(1.20%) 내린 697.36입니다.지수는 7.86포인트(1.11%) 오른 713.71로 개장했지만, 이후 하락 전환해 현재 700선을 밑돌고 있습니다.코스닥 시장에서는 외국인과 기관이 각각 393억 원과 398억 원 매도 우위를 나타내고 있습니다.개인이 홀로 762억 원 순매수입니다.알테오젠(-0.34%), 에코프로비엠(-0.20%), HLB(-1.15%), 에이비엘바이오(-1.02%) 등은 약세고, 에코프로(1.51%), 레인보우로보틱스(7.37%), 주성엔지니어링(2.17%), 리노공업(1.30%)은 오르고 있습니다.(사진=연합뉴스)