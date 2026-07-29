[속보] 다카이치 "구마모토 강진 사망자 13명…구조 작업, 시간과 싸움"

다카이치 사나에 일본 총리가 28일 규슈 서부 구마모토현 우키시 인근에서 발생한 규모 7.1 강진으로 29일 오전 8시 30분 기준 13명이 사망한 것으로 확인됐다고 밝혔습니다.



다카이치 총리는 이날 오전 긴급 기자회견을 열어 피해 상황을 파악 중이라며 이같이 밝혔습니다.



그는 인명 피해를 포함해 건물 붕괴, 화재, 도로 파손 등 강진으로 인한 대규모 피해가 확인됐다고 덧붙였습니다.



다카이치 총리는 사망자에게 애도를 표하면서 유족과 부상자 등에게 위로를 전했습니다.



그러면서 현재 구조를 기다리는 이들이 있으며 구조 작업은 시간과의 싸움이 되고 있다고 말했습니다.



이어 지역 경찰·소방 당국을 중심으로 정부가 긴밀히 힘을 합쳐 한 명이라도 더 많은 인명을 구하기 위한 활동에 온 힘을 기울이겠다고 강조했습니다.



또 강진 피해 지역에 대규모 정전과 단수가 발생하고 있다며 인프라 복구에 전력을 기울이겠다고 밝혔습니다.



다카이치 총리는 "구조 작업에 힘쓰는 이들을 포함해 피해 지역 주민들은 무더운 날씨 속 온열질환에 주의해달라"며 정부가 생필품과 비상용 발전기, 냉각용 제품 공급에 힘쓰겠다고 덧붙였습니다.