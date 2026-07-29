[자막뉴스] "그냥 다른 투표소에 나눠 넣으세요"…진천·의왕·김포서 '투표율 조작' 황당 지시 있었다

6·3 지방선거 당시 선거관리위원회가 충북 진천과 경기 의왕, 김포의 투표자 수를 잘못 입력한 것으로 확인됐습니다.



중앙선거관리위원회가 국회 국정조사특별위원회에 제출한 자료에 따르면, 충북 진천과 경기 의왕, 김포 등 모두 3곳의 투표소에서 총 투표자 수는 유지하고 투표소별 수치를 조정하는 방식으로 오입력했습니다.



문제가 생기자 선관위는 총 투표자 수 전체를 바로잡는 대신, 같은 지역 내 다른 투표소로 수치를 쪼개서 반영하는 방식을 택했습니다.



경기 김포시 구래동 제2투표소의 경우, 오전 8시부터 오후 1시까지 시간대별 투표자 수를 입력하는 과정에서 직전 시간대 인원에 해당 시간 누적 투표자 수를 더하는 방식으로 중복 합산해 입력했습니다.



그러자 선관위 담당자는 과다 입력된 인원을 인근 8개 투표소의 오전 8시부터 오후 4시까지의 투표자 수에 나누어 분산 입력하는 방식으로 수치를 임의 조정했습니다.



충북 진천군 진천읍 제2투표소 역시 오전 8시부터 10시까지 동일한 방식으로 수치가 과다하게 입력됐지만, 잘못 입력된 수치를 맞추기 위해 오전 10시부터 오후 3시까지 투표자 수를 동결시켜 고정하는 방식을 썼습니다.



경기 의왕시 부곡동 제3투표소는 오후 2시 투표자 수 832명을 1,118명으로 잘못 입력한 뒤, 마감 시각까지 해당 수치를 수정 없이 유지했습니다.



일부 읍면동에서 입력 실수가 나오자, 관련 문의를 받은 중앙선관위 선거관리과 담당자가 '다른 투표소로 과다 입력분을 분산해 수정하라'고 가이드라인을 내린 겁니다.



선관위는 "읍면동 단위 투표수 입력치는 잠정 자료라 별도 승인 없이 수정이 가능하다"는 입장이지만, 검경 합동수사본부는 투표율 조작 정황 가능성에 무게를 두고 수사를 확대하고 있습니다.



특히 내부 메신저 조사 과정에서 경기도뿐만 아니라 충청 지역 선관위에서도 유사한 수치 맞추기 정황이 포착됨에 따라, 합수본은 조직적 은폐 여부를 집중 추궁하고 있습니다.



(취재 : 이현영, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 육도현, 제작 : 디지털뉴스부)