"총알 어딨어?" 최전방서 '빈 총' 근무…합참도 몰랐다

최전방을 지키는 육군 1군단이 GP와 GOP에 배치된 K6 중기관총에 실탄이 연결된 탄띠를 걸지 않은 채 경계 근무를 하고 있다는 보도가 나왔습니다.



유사시 즉각 대응 능력이 떨어질 수 있다는 우려가 제기되는 가운데, 합동참모본부는 관련 지침 변경을 사전에 보고받거나 승인한 사실이 없다고 밝혔습니다.



육군 등에 따르면 육군 1군단이 올해 상반기부터 K6 중기관총에 탄띠를 연결하는 이른바 '삽탄' 상태를 유지하지 않고, 실탄이 담긴 탄통만 총기 옆에 비치하도록 경계 근무 지침을 바꾼 것으로 알려졌습니다.



K6 중기관총은 북한군의 도발이나 남하 등 유사시 대응에 투입되는 우리 군의 대표적인 공용화기입니다.



기존에는 실탄이 연결된 탄띠를 기관총에 미리 결합한 상태, '삽탄' 상태로 경계 근무를 서는 것이 원칙이었지만, 바뀐 지침대로라면 상황이 발생했을 때 탄통에서 탄띠를 꺼내 기관총에 연결한 뒤에야 사격이 가능해집니다.



육군 1군단만 지침이 바뀐 걸로 알려졌는데 북한군을 마주하고 임진강 하구 일대와 서울 북쪽 외곽을 방어해야 하는 육군 1군단은 수도 방위에 미치는 중요성 때문에 군 내에서도 핵심 군단으로 꼽힙니다.



1군단은 지침 변경 이유에 대해서는 밝히지 않은 것으로 알려졌습니다.



합참은 1군단의 관련 지침 변경을 사전에 보고 받거나 승인한 사실이 없다며 언론 취재를 통해 관련 내용을 인지했다고 밝혔습니다.



지침이 변경된 배경으로는 지난해 경기 양주시 GOP에서 발생한 K6 중기관총 오발 사고가 영향을 미쳤을 가능성이 군 안팎에서 거론되고 있습니다.



당시 총기 점검 과정에서 실탄 1발이 실수로 북측으로 발사됐는데, 해당 부대는 상황 발생 즉시 북측으로 오발 사실을 알리는 방송을 했고, 북한군의 특이 동향은 없었던 것으로 전해졌습니다.



이번 지침 변경을 두고 일각에서는 최전방 경계 태세가 약화될 수 있다는 우려도 나오고 있습니다.



지난해 8월 남북 접경 지대의 '국경선화' 작업을 하던 북한군이 중부전선 일대에서 군사분계선을 넘어 남하했을 때 우리 군이 경고 사격에 사용한 것도 K6 중기관총이었습니다.



합참은 전방 군단의 경계 작전 지침 전반에 대한 조사에 착수했으며, 1군단의 지침 변경이 적절했는지 여부를 확인하고 있는 것으로 알려졌습니다.



(취재 : 김민정 / 영상편집 : 최강산 / 디자인 : 이정주 / 제작 : 디지털뉴스부)