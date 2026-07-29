전동킥보드 타고 행인에 침 뱉고 욕설…중학생 2명 경찰 조사

▲ 경기 평택경찰서 전경

경기 평택시의 길거리에서 전동킥보드를 타고 다니며 일면식이 없는 시민 여러 명에게 침을 뱉고 욕설한 중학생 2명이 경찰에 붙잡혔습니다.평택경찰서는 공동폭행 혐의로 10대 A 군을 현행범으로 체포해 조사했다고 오늘(29일) 밝혔습니다.경찰은 같은 혐의를 받는 10대 B 군도 함께 입건해 조사했습니다.B 군은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로, 형사처벌 대상은 아닙니다.A 군 등은 지난 26일 오후 5시 57분부터 4시간 가량 평택시 세교동 통복천과 비전동 일대 노상에서 시민 8명에게 침을 뱉거나 욕설하며 위협한 혐의를 받습니다.이들은 전동킥보드 1대를 함께 타고 돌아다니면서 일면식이 없는 시민들을 상대로 이 같은 행위를 한 것으로 조사됐습니다.피해자 중에는 노인과 임산부도 있었던 것으로 파악됐습니다.당시 평택 일대에서는 유사 피해를 호소하는 112신고가 모두 9건 접수됐습니다.경찰은 신고가 잇따르자 현장에 출동해 A 군을 현행범으로 체포했고, B 군은 임의동행해 조사했습니다.이들은 경찰 조사에서 명확한 범행 동기에 대해 진술하지는 않았던 것으로 전해졌습니다.당시 피해를 봤다는 30대 임산부는 "산책하고 있었는데 피의자들이 갑자기 전동킥보드를 타고 지나가며 얼굴에 침을 뱉고 큰 소리로 욕설했다"며 "이로 인해 수일간 잠을 제대로 이루지 못했고, 비슷한 또래의 학생만 마주쳐도 깜짝 놀랄 정도로 정신적 고통이 크다"고 호소했습니다.경찰 관계자는 "A 군 등 2명 모두 초기 조사를 마친 뒤 보호자에게 인계했다"며 " 행인들에게 침을 뱉고 다닌 행위가 공동폭행 혐의에 해당한다고 보고 관련 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)