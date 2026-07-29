[지식의 발견] "부동산 대선 공약과 정확히 반대로 하는 중"…'빠숑' 김학렬 소장 "문재인 정부보다 더해요"

대통령에 이어 총리 주재 부동산 토론회까지 진행됐지만 부동산 민심, 이미 좋지 않습니다. SBS 유튜브 <지식의 발견>에 출연한 '빠숑' 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소장은 이 토론회도 '결국은 증세'였다며 국민의 의견과 격차가 크다는 걸 확인하는 자리였다고 평가했는데요. 부동산 세제 개편안이 발표되면 민심은 더욱 들끓게 되는 걸까요? 이재명 정부의 부동산 정책, 문제가 대체 뭔지 김학렬 소장의 분석 들어봤습니다. "그래도 임기가 4년 남은 정부인데 이렇게까지 세게 비판하셔도 됩니까?" 김학렬 소장의 답은…



(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)