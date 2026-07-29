뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[지식의 발견] "부동산 대선 공약과 정확히 반대로 하는 중"…'빠숑' 김학렬 소장 "문재인 정부보다 더해요"

정유미 기자
작성 2026.07.29 18:17 조회수
PIP 닫기
대통령에 이어 총리 주재 부동산 토론회까지 진행됐지만 부동산 민심, 이미 좋지 않습니다. SBS 유튜브 <지식의 발견>에 출연한 '빠숑' 김학렬 스마트튜브 부동산조사연구소장은 이 토론회도 '결국은 증세'였다며 국민의 의견과 격차가 크다는 걸 확인하는 자리였다고 평가했는데요. 부동산 세제 개편안이 발표되면 민심은 더욱 들끓게 되는 걸까요? 이재명 정부의 부동산 정책, 문제가 대체 뭔지 김학렬 소장의 분석 들어봤습니다. "그래도 임기가 4년 남은 정부인데 이렇게까지 세게 비판하셔도 됩니까?" 김학렬 소장의 답은…

(기획 : 김수형, 진행 : 정유미, 작가 : 박정례, 편집 : 김복형 김혜주, 촬영 : 김상윤 황세회, CG : 정유민, 연출 : 조도혜, 제작 : 디지털뉴스부)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
매일 쌓이는 뉴스, 휙휙 넘기다 보면 오늘의 이슈가 한눈에! SBS 숏뉴스
정유미 기자 사진
정유미 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지