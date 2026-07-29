1군단, 중기관총 실탄 빼고 GP 경계…군 "현장 조사 후 조치 예정"

▲ K-6 중기관총 (위 사진은 기사 내용과 직접적 관련이 없습니다)

서부전선을 관할하는 육군 1군단이 일반전초 GOP와 최전방 소초 GP에서 K6 중기관총에 실탄 삽탄을 하지 않은 채 경계작전을 해온 것으로 나타났습니다.오늘(29일) 군에 따르면 1군단은 올해 상반기부터 GP·GOP 경계작전에서 K6 중기관총에 실탄을 장착하지 않고, 대신 실탄이 든 탄통을 옆에 비치해두도록 경계 근무 지침을 변경해 운용하고 있습니다.K6 중기관총은 우리 군에서 운용하는 가장 큰 구경의 총기로, 분당 600발의 속도로 12.7㎜ 탄을 발사할 수 있습니다.유효 사거리는 1.8㎞ 수준입니다.강한 화력과 긴 사거리를 갖춰 최전방 초소에 배치된 공용화기인데, 돌발 상황이 발생할 경우 즉각 대응하기 위해 탄띠 형태의 실탄을 삽탄해 놓는 것이 기존 경계근무 원칙이었습니다.1군단 측은 K6 실탄 삽탄을 하지 않는 쪽으로 지침을 바꾼 이유를 밝히지 않았으나, 총기오발 사고를 예방하기 위한 조치로 추정됩니다.실제로 최전방 GOP, GP 초소에서는 실탄을 장착한 K6 중기관총 오발 사고가 종종 발생하며, 이때마다 군은 대북 안내방송을 통해 오발사고 사실을 북한군에 알립니다.다만, 우리 군의 작전을 총지휘하는 합동참모본부는 1군단의 이 같은 경계근무 지침 변경 사실을 알지 못했다고 합니다.합참 관계자는 "현재 GP, GOP 등 전방지역에서 우리 군의 화기 운용은 실탄 삽탄이 원칙"이라며 "일부 부대에서 예외적으로 운용하고 있는 것에 대해 현장 확인 후 필요한 조치를 할 예정"이라고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)