'살 빼는 약' 꽂힌 청년들…마운자로 처방 150만 건 돌파

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비만 치료제 '마운자로'가 국내 출시 10개월 만에 150만 건 넘게 처방된 것으로 나타났습니다.전체 처방의 절반 이상이 20대와 30대에 집중됐고 10대 처방도 급증해 오남용 우려가 커지고 있습니다.오늘(29일) 국회 보건복지위원회 소속 한지아 의원실이 건강보험심사평가원으로부터 받은 의약품안전서비스(DUR)에 따르면 '마운자로'는 국내 출시된 지난해 8월부터 지난 5월까지 150만 1천161건이 처방됐습니다.해당 수치는 의약품 중복 처방을 방지하기 위해 의료기관에서 DUR로 점검 완료한 내역입니다.마운자로, 위고비는 비급여 의약품이라 정확한 처방량을 집계할 수 없기 때문에 DUR 점검 여부로 처방 동향과 경향을 파악할 수밖에 없습니다.출시 첫 달 1만 8천579건이던 처방 건수는 지난 5월 27만 3천140건으로 15배 가까이 폭증했습니다.연령별로 보면 출시 후 10개월간 누적 처방 150만 1천161건 중 절반 이상인 52.9%(79만 4천781건)가 20∼30대로 나타났습니다.30대가 차지하는 비중이 36.0%로 가장 컸고, 40대(27.1%), 20대(16.9%), 50대(14.6%) 등이었습니다.10대 처방 건수는 절대 수치로는 많지 않았지만, 출시 초기 월 80여 건에서 지난 5월에는 2천500여 건으로 가파르게 늘고 있습니다.이는 앞서 출시된 비만 치료제인 '위고비'의 누적 처방 건수마저 뛰어넘은 수치입니다.위고비는 2024년 10월 출시 후 올해 5월까지 누적 122만 8천867건이 처방됐는데, 위고비 역시 누적 처방의 2건 중 1건 상당인 46.4%가 20∼30대인 것으로 나타났습니다.의료계 안팎에서는 당뇨병이나 고도 비만 환자에게 쓰여야 할 치료제가 단순한 다이어트 약으로 인식되면서 불필요한 처방이 남발되고 있다고 지적합니다.이에 따라 보건 당국은 해당 계열(글루카곤 유사 펩타이드-1, GLP-1)의 비만 치료제를 '오남용 우려 의약품'으로 지정하는 방안을 검토하고 있습니다.한 의원 측은 "미용 목적이나 청소년들의 무분별한 오남용을 막기 위해 의약품 처방 이력을 실시간으로 점검하는 등 처방 관리 중심의 강력한 제도 개선이 시급하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)