'2만 원에 700여 권 평생 소장'…고전문학 앱 AI 번역 논란

이미지 확대하기

▲ 지난 25일 전자책 구독 서비스 앱 '책도둑' SNS에 올라온 입장문

저렴한 가격에 다수의 고전문학 책을 평생 소장할 수 있다는 한 전자책 구독 서비스 앱이 인공지능(AI) 번역을 활용한 사실이 뒤늦게 밝혀지며 논란이 됐습니다.오늘(29일) 출판계에 따르면 지난해 연말 서비스를 시작한 앱 '책도둑'은 저작권 보호 기간이 만료된 국내외 고전문학 작품을 전자책 형태로 제공하는 서비스입니다.1만 9천800원을 결제하면 '일리아스', '걸리버 여행기' 등 고전문학 전자책을 평생 무료로 이용할 수 있습니다.현재까지 앱에 업로드된 작품만 730권에 달합니다.앱 이용자는 1천 명가량으로 알려졌습니다.앱 운영사는 다음 달 1일부터 유료 회원권 가격을 4만 9천 원으로 인상한다고 안내한 상태입니다.하지만 서비스 출시 후 빠르게 늘어나는 작품 수와 낮은 번역 품질을 두고 'AI를 활용한 것 아니냐'는 지적이 잇따랐습니다.이용자들의 문의가 계속되자 운영사는 지난 25일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 공지 글에서 "AI를 사용한다"고 시인했습니다.다만 "AI 번역 쓴다고 대충 안 만든다"며 "명문대생들 집단 지성으로 샅샅이 다듬고 검수해서 최고 수준으로 뽑아냈다"고 해명했습니다.하지만 이용자들은 AI 활용 여부가 사전에 안내되지 않았다는 점을 문제로 제기했습니다.한 이용자는 "SNS를 통해 AI 번역 활용 사실을 공지하기 전까지, 해당 서비스가 AI 번역을 기반으로 제공된다는 사실을 소비자에게 일절 알리지 않았다"며 "유료 서비스 결제 화면은 물론, 서비스 이용약관 및 플랫폼 어디에도 AI 번역 활용에 관한 안내나 고지 문구는 없었다"고 지적했습니다.또 "AI 번역 책인 줄 알았으면 구매하지 않았을 것"이라고 불만을 토로했습니다.논란이 커지자 운영사는 SNS에 사과문을 올리고 7월 27일 이전 결제 이용자를 대상으로 환불 신청 시 전액 환불을 진행하겠다고 공지했습니다.또 앞으로 모든 서비스 채널과 콘텐츠에 AI 활용 여부와 번역 프로세스를 투명하게 안내하겠다고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)