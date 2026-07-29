'2만 원에 700여 권 평생 소장'…고전문학 앱 AI 번역 논란

▲ 지난 25일 전자책 구독 서비스 앱 '책도둑' SNS에 올라온 입장문
저렴한 가격에 다수의 고전문학 책을 평생 소장할 수 있다는 한 전자책 구독 서비스 앱이 인공지능(AI) 번역을 활용한 사실이 뒤늦게 밝혀지며 논란이 됐습니다.
오늘(29일) 출판계에 따르면 지난해 연말 서비스를 시작한 앱 '책도둑'은 저작권 보호 기간이 만료된 국내외 고전문학 작품을 전자책 형태로 제공하는 서비스입니다.
1만 9천800원을 결제하면 '일리아스', '걸리버 여행기' 등 고전문학 전자책을 평생 무료로 이용할 수 있습니다.
현재까지 앱에 업로드된 작품만 730권에 달합니다.
앱 이용자는 1천 명가량으로 알려졌습니다.
앱 운영사는 다음 달 1일부터 유료 회원권 가격을 4만 9천 원으로 인상한다고 안내한 상태입니다.
하지만 서비스 출시 후 빠르게 늘어나는 작품 수와 낮은 번역 품질을 두고 'AI를 활용한 것 아니냐'는 지적이 잇따랐습니다.
이용자들의 문의가 계속되자 운영사는 지난 25일 사회관계망서비스(SNS)에 올린 공지 글에서 "AI를 사용한다"고 시인했습니다.
다만 "AI 번역 쓴다고 대충 안 만든다"며 "명문대생들 집단 지성으로 샅샅이 다듬고 검수해서 최고 수준으로 뽑아냈다"고 해명했습니다.
하지만 이용자들은 AI 활용 여부가 사전에 안내되지 않았다는 점을 문제로 제기했습니다.
한 이용자는 "SNS를 통해 AI 번역 활용 사실을 공지하기 전까지, 해당 서비스가 AI 번역을 기반으로 제공된다는 사실을 소비자에게 일절 알리지 않았다"며 "유료 서비스 결제 화면은 물론, 서비스 이용약관 및 플랫폼 어디에도 AI 번역 활용에 관한 안내나 고지 문구는 없었다"고 지적했습니다.
또 "AI 번역 책인 줄 알았으면 구매하지 않았을 것"이라고 불만을 토로했습니다.
논란이 커지자 운영사는 SNS에 사과문을 올리고 7월 27일 이전 결제 이용자를 대상으로 환불 신청 시 전액 환불을 진행하겠다고 공지했습니다.
또 앞으로 모든 서비스 채널과 콘텐츠에 AI 활용 여부와 번역 프로세스를 투명하게 안내하겠다고 덧붙였습니다.
(사진=연합뉴스)
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