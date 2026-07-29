[에디터픽] '튀김 옷에 속았다' 교묘한 '꼼수' 알고 보니..

치킨 중표시제 적용 대상인 10대 프랜차이즈 치킨 업체의 메뉴를 모두 확인해 봤습니다.



같은 순살치킨인데 어떤 업체는 중량이 표시돼 있고, 어떤 업체는 표시가 돼 있지 않습니다.



A 업체의 경우 순살치킨 15개 메뉴 가운데 14개의 중량을 표시하지 않았습니다.



지난해 교촌치킨이 가격은 그대로 받으면서 순살치킨의 양을 줄여 이를 막기 위해 치킨 중량표시제가 도입됐는데, 일부 업체의 순살치킨 양을 소비자는 여전히 알 수 없는 겁니다.



A 업체에 왜 중량을 표시하지 않는지 물었더니, 자사의 순살치킨은 중량 표시 대상에 해당하지 않는다는 식약처의 안내를 받았다는 답변이 돌아왔습니다.



다른 업체의 순살치킨과 무슨 차이가 있을까요.



식약처의 매뉴얼을 보면 '치킨너겟이나 콜팝 같은 경우 중량 표시 제외 가능'이라고 돼 있습니다.



본사 공장에서 튀김옷까지 입혀서 가공육 형태로 매장에 공급되는 것들입니다.



여기에 순살치킨은 빠져 있습니다.



그런데 A 업체는 자사의 순살치킨은 매장에서 튀김옷을 입히지 않고 본사 공장에서 튀김옷이 입혀져 나오는 만큼 콜팝처럼 중량 표시 예외에 해당한다고 주장합니다.



콜팝 같은 사이드메뉴에 제한적으로 적용돼야 할 예외 규정이 주력 메뉴인 순살치킨에까지 적용되고 있는 겁니다.



소비자 입장에서는 순살치킨의 튀김옷을 본사 공장에서 입혔는지, 매장에서 입혔는지 알 수가 없죠.



똑같은 순살치킨을 먹으면서 어떤 것은 중량을 확인할 수 없고 어떤 것은 확인할 수 있다 보니 '반쪽짜리 중량 표시제'라는 말이 나옵니다.



[이정수/소비자단체협의회 사무총장 : 고의로 누락하든, 실수로 빠뜨리든 간에 소비자가 알 수 없기 때문에 소비자가 받는 최종 제품에 대한 중량을 제공해 주는 게 제일 좋은 거고….]



취재가 시작되자 식약처는 "소비자의 알 권리를 위한 제도인 만큼 A 업체에 순살치킨도 중량 표시를 하도록 계도했다"고 밝혀왔습니다.



'조리 전' 무게 표시마저 제각각…'중량 표시제' 유명무실 (2026.07.28 8뉴스)



(취재 : 조윤하,구성 : 최윤서, 영상편집 : 김종태, 디자인 : 서승현, 제작 : 디지털뉴스부)