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미군 "이란, 중동 미군에 다수 탄도 미사일 발사…모두 요격"

한성희 기자
작성 2026.07.29 08:11 조회수
미군 "이란, 중동 미군에 다수 탄도 미사일 발사…모두 요격"
▲ 이란 미사일

미국의 대(對)이란 군사작전을 총괄하는 미군 중부사령부는 현지시간 28일 이란군이 중동의 미군 기지를 향해 탄도 미사일을 발사했다고 밝혔습니다.

중부사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)에 "미 동부시간 오늘 오후 5시 45분, 이슬람혁명수비대(IRGC) 부대가 이란에서 중동의 미군 기지를 기습 공격하려 다수의 탄도 미사일을 발사했다"고 전했습니다.

이어 "이란의 미사일은 모두 성공적으로 요격됐다"며 "미군은 경계를 늦추지 않고 있으며, 높은 수준의 준비 태세를 유지하고 있다"고 덧붙였습니다.

이란군이 미군 기지를 표적 삼아 공습을 가한 이유는 아직 알려지지 않고 있습니다.

미군은 13일 연속으로 이란에 대해 공습을 이어가다 지난 24일부터 중단했고, 이후 이란 역시 중동 미군 기지에 대한 보복 공격을 멈춘 상태였습니다.

하지만, 이날 이란의 선제공격으로 이날까지 닷새간 이어지던 대화에 무게를 둔 무력 공방 소강 국면은 위기를 맞았습니다.

무력 공방을 멈춘 상황에서 도널드 트럼프 대통령은 이란과 대화가 진행 중이며 협상 타결 가능성이 크다고 전망하면서도, 협상이 실패로 끝날 경우 이란에 대해 더욱 강력한 공습을 가하겠다고 위협해왔습니다.

(사진=게티이미지)
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