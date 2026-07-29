"젠슨 황, '블랙웰 중국 수출 위반조사' 속 워싱턴서 러트닉 면담"

▲ 28일(현지시간) 미 의회 찾은 젠슨황 엔비디아 CEO

엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 이번 주 워싱턴DC를 찾아 하워드 러트닉 상무장관 등 행정부 및 의회 관계자들을 잇달아 만났다고 미 매체 악시오스가 현지시간 28일 보도했습니다.매체는 소식통을 인용해, 워싱턴DC를 방문 중인 황 CEO이 이날 러트닉 장관과 면담했다고 전했습니다.황 CEO는 상원 정보위원회 민주당 간사인 마크 워너 의원을 비롯해 공화·민주 양당 의원들도 면담하는 것으로 전해졌습니다.엔비디아 대변인은 황 CEO가 "양당 지도부를 만나 향후 4년간 미국 내 5천억 달러 규모의 기술 생산을 통해 미국의 공급망을 강화하려는 엔비디아의 노력과, 오픈소스를 포함한 AI 분야에서 미국의 리더십에 대해 논의하고 있다"고 말했습니다.이날 황 CEO가 러트닉 장관과 어떤 내용을 논의했는지는 공개되지 않았습니다.다만, 미 당국이 엔비디아의 첨단 AI칩 블랙웰의 대중국 수출이 규정을 위반했을 가능성을 조사하고 있는 만큼, 관련 사안이 논의됐을 가능성이 제기됩니다.앞서 상무부 산업보안국(BIS) 대변인은 악시오스에 엔비디아 블랙웰 AI칩의 대중국 수출과 관련한 위반 가능성을 조사하고 있다고 밝힌 바 있습니다.아울러, 트럼프 행정부가 추진 중인 첨단 AI 모델에 대한 정부의 사전 검증 정책과 오픈소스 AI 관련 대중국 전략도 논의됐을 수 있습니다.스콧 베선트 재무장관은 최근 중국 기업들의 오픈소스 AI 활용 과정에서 불거진 지식재산권(IP) 침해 문제와 관련해 추가 규제 가능성을 언급했습니다.베선트 장관은 소셜미디어 엑스(X)를 통해 "우리는 오픈소스 AI와 그것이 가능하게 하는 혁신을 지지한다"며 "그러나 오픈소스가 미국의 지식재산권을 마음대로 이용해도 되는 것을 의미하진 않는다"고 밝혔습니다.이어 "중국 기업들이 지식재산권 절도에 해당하는 수준의 은밀한 대규모 '증류' 공격을 할 경우" 제재 대상 지정이 검토될 수 있다고 경고했습니다.'증류'는 성능이 뛰어난 AI 모델의 답변을 대량으로 수집해 이를 학습 데이터로 활용함으로써 자사 AI 모델의 성능을 끌어올리는 기법입니다.미국 정부는 일부 중국 기업이 이 같은 방식으로 미국 AI 기업의 지식재산을 침해하고 있다고 보고 있습니다.(사진=게티이미지)