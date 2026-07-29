"월드컵 우승하면 감독 얼굴 문신"…약속 지킨 스페인 수비수 쿠쿠레야

▲ 월드컵 우승 트로피 든 쿠쿠레야

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 우승하면 감독 얼굴을 문신으로 새기겠다고 공언했던 스페인 국가대표 수비수 마르크 쿠쿠레야(28세·레알 마드리드)가 약속을 지켰습니다.쿠쿠레야는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 '약속을 지켰다'(Promesa cumplida)라는 글과 함께 월드컵 트로피를 들고 있는 루이스 데라푸엔테 스페인 대표팀 감독을 왼팔에 새긴 사진을 올렸습니다.문신을 새기는 짧은 영상도 곁들였습니다.앞서 쿠쿠레야는 북중미 월드컵에서 스페인이 우승하면 데라푸엔테 감독의 얼굴을 자신이 몸에 문신으로 남기겠다고 밝혔습니다.결국 스페인이 지난 20일 열린 아르헨티나와 결승전에서 연장 승부 끝에 1대 0으로 이겨 2010년 남아프리카공화국 대회 이후 16년 만이자 통산 두 번째 우승을 차지하자 쿠쿠레야의 약속 이행 여부도 주목받았습니다.데라푸엔테 감독도 이와 관련한 질문에 쿠쿠레야가 약속을 지킬 것으로 기대한다고 웃으면서 말했습니다.쿠쿠레야가 약속을 지킨 문신 게시물에 스페인 대표팀 동료 미켈 메리노는 '역사적이다', 스페인 테니스 스타 카를로스 알카라스는 '정말 멋지다'라는 댓글을 각각 남겼습니다.쿠쿠레야는 북중미 월드컵 8경기에 모두 선발 출전했고, 스페인이 7차례 무실점 경기를 기록하며 무패 우승(7승 1무)을 차지하는 데 힘을 보탰습니다.(사진=게티이미지)