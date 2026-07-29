네타냐후 "트럼프 대통령과 회담, 역대 최고 중 하나"

▲ 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 현지시간 28일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 이날 회담이 아주 좋았다고 평가했습니다.네타냐후 총리는 백악관에서 열린 트럼프 대통령과 회담을 마치고 린지 그레이엄 상원의원의 추도식에 참석하기 전 촬영된 영상 메시지를 통해 "도널드 대통령과 훌륭한 회담을 마쳤다. 오늘 만남은 역대 최고의 회담 중 하나였다"고 평가했습니다.그는 이어 이란 전쟁 발발후 첫 대면 접촉이었던 이번 회담에서 전적인 협력과 상호 지지가 이뤄졌다면서, "이란의 핵무장을 저지하겠다는 공동의 목표를 비롯해 여러 사안에 대해 이해를 같이했다"고 밝혔습니다.네타냐후 총리는 이어 "트럼프 대통령과 나눈 최고의 대화 중 하나였다"고 거듭 강조하면서, "의견을 교환하고, 이스라엘의 안보와 미래에 중대한 사안들을 조율할 기회였다"고 강조했습니다.네타냐후 총리의 미국 방문에 동행한 치피 호토벨리 이스라엘 국가공공외교국장은 이날 정상회담에서 트럼프 대통령이 공습 대상으로 거론한 이란의 비밀 핵시설 '곡괭이산'(Pickaxe Mountain)에 대한 언급은 없었다고 전했습니다.호토벨리 국장은 "우리가 이번 회담에 어떤 정보를 가져왔다는 식의 발상은 가짜뉴스"라며, "우리는 자체 채널을 통해 미 정보당국과 협력한다. 정보를 전달하기 위해 회담이 필요했던 것은 아니다"라고 말했습니다.트럼프 대통령은 네타냐후 총리와 회담 전 폭스뉴스와 인터뷰에서 "그것(곡괭이산)에 대해 비비(네타냐후 총리의 애칭)가 내게 말해줄 필요는 없다"고 언급하며 짜증 섞인 반응을 보인 바 있습니다.또 이번 회담에서 네타냐후 총리가 고(故) 린지 그레이엄 상원의원을 이스라엘의 '최고 우방'이라고 칭하자, 트럼프 대통령이 "이스라엘의 최고 우방은 나다. 린지는 2인자였다"라고 정정하는 일도 있었다고 호토벨리 국장은 전했습니다.가자지구 재건을 서두르라거나 시리아와 레바논에서 이스라엘군을 철수하라는 압박도 없었다고 호토벨리 국장은 덧붙였습니다.그 밖에 이날 회담에서 사우디아라비아가 아브라함 협정에 합류할 가능성은 언급된 반면, 요르단강 서안에서 벌어진 유대인 정착민들의 팔레스타인인에 대한 폭력 사태는 논의되지 않았습니다.트럼프 대통령과 네타냐후 총리는 이란 정권 교체라는 목표를 앞세워 지난 2월28일 대이란 전쟁을 시작했고, 양국이 합동작전을 전개하며 공조를 자랑했습니다.그러나 양국 정상은 이란과의 종전 논의 과정에서 여러 차례 불협화음을 연출했습니다.특히 이란이 레바논 내 휴전을 종전 조건으로 제시한 가운데, 이스라엘이 이에 비협조적인 모습을 보이면서 두 정상간의 불화설이 불거지기도 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)