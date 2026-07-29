"호텔방 좌우로 흔들려"…일본 강진에 한국 관광객 현지서 당황·불안

▲ 28일 일본에서 지진 관련 보도를 시청하고 있는 모습

28일 오후 일본 규슈 구마모토에서 규모 7.1 강진이 발생하자 일본 현지에 있거나 곧 방문하려던 한국인 관광객들은 불안감을 나타냈습니다.이날 일본 규슈 후쿠오카를 여행 중이었다는 이 모(41)씨는 연합뉴스와 통화에서 "하필 호텔 제일 꼭대기 층인 14층에 있어서 더 불안했다"며 "정말 많이 흔들렸다. 휴대전화를 들고 있을 여력도 없었다"고 말했습니다.이 씨는 "자녀와 방에 둘이 있었는데 너무 많이 흔들려서 당황했다"며 "일본 건물이 내진 설계가 잘 돼 있어서인지 좌우로 한참 흔들렸지만, 그래도 중심을 잡더라"라고 덧붙였습니다.이번 지진은 규모 7.1 강진으로, 오후 4시 27분 규슈 서부 구마모토현 구마모토 지방에서 발생했습니다.이 씨는 "우리는 정말 불안해했는데, 일본 사람들은 큰 동요 없이 아무렇지 않게 대응하더라. 그들에게는 큰일이 아닌가 싶기도 했다"고 말했습니다.일본 여행 중이거나 여행을 준비하는 관광객들이 많이 찾는 네이버 한 카페에는 갑작스러운 지진으로 안전 우려를 제기하는 글이 대거 올라오고 있습니다.'가고시마 공항인데 건물이 흔들린다', '후쿠오카인데 지진이 느껴진다', '기타큐슈인데 경보음이 울리고 호텔이 흔들려 깜짝 놀랐다' 등 일본 각지의 한국인 관광객들이 불안감을 보였습니다.일본을 방문하려는 이들도 지진 여파가 있을까 우려하는 분위기입니다.한 카페 이용자는 "내일 도쿄에 가는데 지진이라니, (지진 발생지에서) 멀다고는 하지만 지인들이 놀라서 연락이 오고 난리"라고 썼습니다.또 다른 이용자는 다음 주 일본 출국 일정을 예정대로 진행하는 게 좋을지 네티즌들에게 물어보기도 했습니다.해당 글에는 '출국을 앞두고 심란하다', '구마모토 방문 예정인데 고민이 많다' 등 댓글이 달렸습니다.(사진=연합뉴스)