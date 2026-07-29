"10년 전 상황 떠올라"…규모 7.1 강진에 구마모토 주민 공포

▲ 일본 구마모토 규모 7.1 강진

28일 일본 규슈 구마모토에서 규모 7.1의 강진이 발생하자 주민들은 10년 전 악몽 같았던 현지 강진 상황을 떠올리며 공포에 떨었습니다.교도통신 등에 따르면 이날 강진이 구마모토현 우키시와 히카와마치를 흔들자 도로가 솟아오르고 돌담이 무너졌습니다.강한 흔들림이 이어지자 불과 10년 전인 2016년 현지에서 강진을 겪은 주민들은 "당시가 떠올랐다", "서 있을 수가 없었다"며 잇달아 불안감을 드러냈습니다.우키시에 사는 89세 남성은 "덜컹덜컹하며 좌우와 상하로 10∼20초 정도 흔들렸다"며 "(10년 전) 구마모토 지진 때보다 더 심했다"며 떨리는 목소리로 말했습니다.히카와마치의 한 요양원에서 일하는 여성 직원은 "책상을 잡고 매달려도 몸을 지탱할 수가 없었다"며 "입소자와 직원 모두 넘어져 다쳤다"고 절박하게 말했습니다.히카와마치 면사무소 직원 사카이 히사이로는 좌우로 흔들림이 심했다며 "서 있을 수 없을 정도였고, 던져진 듯한 충격이었다"고 긴박한 목소리로 말했습니다.10년 전 지진 때도 피해를 입었던 구마모토현 마시키마치 쓰모리 신사의 카이 요조는 "본당이나 정문이 또 기울어지면 어쩌나 불안했다"고 말했습니다.이번 지진으로 이 신사에서는 석등 2개가 쓰러진 것으로 알려졌습니다.구마모토현 가미아마쿠사시의 한 료칸에서는 술과 식기 등이 바닥으로 떨어졌고 수도관 파손 가능성 속에 바닥이 물에 잠겼습니다.이 료칸 관계자는 "이제 막 성수기에 들어섰는데 벌써 예약 취소가 들어오고 있다"고 토로했습니다.진도 6약의 흔들림이 있었던 구마모토현 미후네마치의 읍사무소 직원 시모다 히로키 씨는 "(10년 전) 구마모토 지진을 떠올리게 하는 흔들림이라 무서웠다"며 "주변 주택의 기와가 보는 곳마다 무너져 내렸다"고 말했습니다.일본 기상청 지진 등급인 진도는 절대 강도를 의미하는 '규모'와는 달리 지진이 일어났을 때 해당 지역에 있는 사람의 느낌이나 주변 물체의 흔들림 정도 등을 수치로 나타낸 상대적 개념입니다.지진으로 인해 신칸센 등의 열차 운행이 중단되면서 발이 묶인 승객들도 있었다고 교도통신은 전했습니다.구마모토에 사는 한 남성은 후쿠오카 하카타역에서 "후쿠오카에 놀러 왔다가 오늘 돌아갈 예정이었으나, 기다리기로 했다"고 말했습니다.흔들림이 10년 전보다 더 강했다는 주민들 전언처럼 이번 지진 관련 피해 규모가 2016년 강진에 버금갈 우려도 제기됩니다.2016년 4월 16일 발생한 규모 7.3의 구마모토 강진 관련 사망자는 270여 명이었으며, 이 중 50명이 지진 당시 건물 붕괴 등으로 숨졌습니다.나머지는 지진 당시 살아남았으나 피난 생활 중 세상을 떠난 것으로 파악됩니다.당시 8천667채의 주택이 파괴됐고, 최대 18만4천 명의 이재민이 발생했습니다.