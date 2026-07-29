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[모닝와이드] 오늘의 주요뉴스

이강 기자
작성 2026.07.29 06:38 수정 2026.07.29 06:39 조회수
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1. 구마모토 강진 밤새 구조작업…"붕괴 쇼핑몰 2명 사망"

어제(28일) 오후 일본 구마모토 지역에서 규모 7.1의 강진이 발생해 사망자가 잇따라 나오고 있습니다. 구조 작업은 밤새 이어졌습니다.

2. 코스피 10.8% 폭락…석 달 전 수준 회귀

어제 우리 증시가 폭락하면서 한때 코스피 6천 선이 무너졌습니다. 역대 두 번째로 큰 낙폭으로 중국 반도체 굴기 소식과 미국의 금리 인상 우려가 영향을 미쳤습니다.

3. 서울 6일째 열대야주의보…온열질환자 1,482명

전국 대부분 지역에 폭염 특보가 내려진 가운데 서울에서는 열대야주의보가 엿새째 이어졌습니다. 온열질환자도 73명 늘어 1,482명으로 집계됐습니다.

4. '보완수사권 폐지' 여당 주도 법사소위 통과

검찰 보완 수사권을 폐지하는 내용을 골자로 하는 형사소송법 개정안이 어젯밤 여당 주도로 국회 법제사법위원회 소위를 통과했습니다. 국민의힘은 일방적 법안 처리에 반발하며 퇴장해 표결에 불참했습니다.
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