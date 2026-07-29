홍명보, 자택 인근서 법카 1천400만 원 사용…호텔·식당 등 결제

▲ 홍명보

홍명보 전 축구대표팀 감독이 대한축구협회 법인카드로 자택 인근 호텔과 식당 등에서 총 1천400만 원을 결제하고도 별도의 소명서를 제출하지 않은 것으로 나타났습니다.더불어민주당 진선미 의원이 28일 대한축구협회에서 받은 협회 법인카드 사용 내역에 따르면, 홍 전 감독은 2024년 7월부터 올해 5월까지 사용한 법인카드 금액 총 3천742만 원 중 1천406만 원을 자택 근처인 경기 성남시 분당구에서 결제했습니다.사용처에는 홍 전 감독 자택 인근 호텔과 정육식당, 해장국집 등이 포함됐습니다.또 어린이날과 현충일, 광복절 등 공휴일에도 분당구 소재 업소에서 수십만 원을 결제한 내역도 확인됐습니다.축구협회의 업무추진비 지침상 휴일과 자택 근처, 관할 구역을 벗어난 원거리 지역에서는 법인카드 사용이 제한됩니다.불가피하게 카드를 사용한 경우에는 출장 등 객관적인 증빙 자료를 갖추거나 소명서를 내야 합니다.이와 관련, 축구협회 측은 홍 전 감독의 자택 인근 결제에 대해 별도의 소명서를 제출받지 않았다면서도 영수증에 참석자와 인원 등을 기재했고, 월 1회 사용 내역을 점검했다고 해명했습니다.이밖에도 홍 전 감독은 축구협회가 지난해 5월 전 직원을 대상으로 법인카드 사용 교육을 실시한 이후에도 자택 인근에서 총 994만 원을 결제한 것으로 나타났습니다.한편, 축구협회가 법인카드 사적 유용으로 2016년에 대국민 사과문까지 발표했음에도 여전히 백화점과 주유소 결제를 반복하고 있다는 지적이 나왔습니다.진 의원실이 2021년 1월부터 올해 7월까지 축구협회 법인카드 결제 내역을 조사한 결과, 카드사 업종 기준으로 백화점 결제는 218건(2천602만5천980원), 주유소 결제는 300건(5천188만2천527원)으로 집계됐습니다.진 의원은 "법인카드 사용 기준부터 다른 종목 단체와 같은 수준으로 구체화하고, 공시조차 제대로 못 하는 관리 체계를 전면 손봐야 한다"고 말했습니다.