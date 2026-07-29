폭염에 돼지도 광어도 더위 먹었나…제주서 폐사 피해 잇따라

▲ 폭염에 선풍기 쐬는 돼지들

연일 이어지는 폭염으로 제주에서 양식장 광어 2만1천여 마리가 폐사해 올해 첫 고수온 피해로 이어질지 관심이 쏠립니다.양돈장에서도 돼지 폐사가 잇따르는 등 폭염 피해가 육상과 바다로 확산하고 있습니다.28일 제주도에 따르면 지난 24일 서귀포시 대정읍 양식장 2곳에서 광어 폐사 신고가 접수돼 이날 제주도와 행정시, 국립수산과학원 등이 합동으로 현장 조사에 나섰습니다.당초 피해 규모는 9천여 마리로 파악됐지만 추가 집계 결과 폐사한 광어는 2만1천여 마리 정도로 늘어난 것으로 조사됐습니다.도는 폐사 원인을 조사해 수온 상승에 따른 고수온 피해 여부를 판정할 예정입니다.조사 결과 고수온이 원인으로 확인되면 올해 제주에서 발생한 첫 양식장 고수온 피해 사례로 집계됩니다.폐사 신고 당시 양식장 사육 수온은 27∼28도 수준이었던 것으로 파악됐습니다.다만 이날 현장 조사에서는 수온이 이보다 낮아진 상태여서 관계기관은 고수온이 직접적인 폐사 원인인지 등을 종합적으로 확인하고 있습니다.제주도 관계자는 "현재는 고수온 의심 피해로 신고가 접수된 상태"라며 "현장 조사 결과를 토대로 고수온 피해 여부를 최종 판정할 예정"이라고 말했습니다.폭염에 따른 축산 피해도 커지고 있습니다.지난 27일 오전 기준 도내 양돈장 60곳에서 돼지 1천290마리가 폐사했습니다.농가들은 환풍기와 냉방시설, 안개분무장치 등을 가동하고 있지만 폭염 장기화로 추가 피해를 우려하고 있습니다.기상청은 제주 전역에 폭염특보가 발효 중인 가운데 일부 지역은 최고체감온도가 35도 이상까지 오를 것으로 예상된다며 온열질환과 농·축·수산업 피해에 각별한 주의를 당부했습니다.(사진=연합뉴스)