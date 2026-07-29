"돼지가 사료를 안 먹을 정도"…연일 폭염에 가축도 기진맥진

▲ 가축농가

"요즘 같은 날씨에는 돼지도 지쳐서 사료를 잘 안 먹을 정도이니 말 다 했죠."28일 경남 김해시 한림면 한 돼지 농가.우리에 갇힌 돼지들은 돈사 내 설치된 환풍기와 선풍기, 에어컨 등 냉방 장비 속에서 겨우 버티고 있었습니다.새끼 돼지들은 연이은 폭염에 지치기라도 한 듯 널브러져 있었습니다.돼지는 땀샘이 발달하지 않아 스스로 체온을 낮출 능력이 떨어져 폭염에 취약한 가축 중 하나입니다.돼지 사육에 적정한 온도는 통상 약 22도이지만 요즘처럼 연일 30도를 웃도는 날씨에는 각종 냉방 장비를 동원해도 겨우 25∼26도 수준을 유지하는 데 그칩니다.24시간 냉방을 가동하다 보니 전기료도 냉방을 가동하기 전보다 약 150％ 정도 더 나오는 실정입니다.김해시에서 냉방 장비를 비롯해 면역 증강제와 축사 지붕 차광 도포제 등 각종 품목을 농가마다 지원하고 있어 그나마 다행입니다.축산농민 정 모(42) 씨는 "폭염이 이어지면 돼지들도 지쳐서 누워 있으려고만 하고 사료도 덜 먹는 편이다"며 "그럴 때일수록 사료에 맛있는 향이 나도록 해 먹도록 유도하고 영양제와 면역 증강제 등도 제공하면서 간신히 폭염에 대응하고 있다"고 말했습니다.비슷한 시각 인근 한림면의 소 축산 농가도 폭염에 애를 먹기는 마찬가지였습니다.축사 안으로 들어가자 찌는듯한 더위에 소 배설물 악취까지 더해져 숨이 턱 막혀 왔습니다.더위에 지친 소들은 대부분 햇볕을 피해 그늘만 찾아 헐떡이는 모습이었습니다.천장에 매달린 환풍기와 안개 분무 시설이 축사 내부 온도를 조금이라도 낮추려고 쉼 없이 작동하고 있었습니다.이 축사는 약 3년 전 천장 높이를 높이고 환기 시설을 잘 갖추도록 설계해 그나마 다른 곳들보다 사정이 나은 편이었습니다.그런데도 연일 이어지는 폭염 앞에서는 속수무책입니다.특히 어린 송아지들은 아직 더위가 익숙하지 않은지 지친 표정이 역력했습니다.농장주 이 모(27) 씨는 "올해가 지난해보다 훨씬 폭염이 심해 소들이 힘들어하지 않는지 늘 노심초사하는 마음이다"며 "스트레스 완화제나 사료를 잘 먹이면서 관리하고 있지만 폭염이 계속 이어진다면 앞으로가 더 걱정이다"고 말했습니다.이날 김해지역 최고기온은 오후 2시 기준 37.5도로 경남에서 양산(39도), 북창원(38.2도), 창녕(38.1도), 의령(37.6도) 다음으로 높았습니다.현재 김해와 양산, 밀양, 의령, 창녕, 합천중부에는 폭염중대경보가 발효된 상태입니다.폭염중대경보는 최고체감온도가 38도 또는 최고기온이 39도 이상으로 올라 생명을 위협하는 수준의 극단적인 더위가 예상될 때 내려지는 최상위 폭염특보입니다.기상청 관계자는 "경남을 중심으로는 생명을 위협하는 수준의 극단적 더위로 필수 업무 외 야외활동과 작업은 중단하거나 연기하는 것이 필요하다"며 "시원한 곳으로 이동해 수분을 섭취하고 가족과 이웃 등 주변 안전도 확인하기를 바란다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)