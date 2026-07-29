"구준엽·자녀 2명, 작년 사망 쉬시위안 호화주택 공동 소유"

▲ 구준엽과 쉬시위안

대만의 유명 배우 쉬시위안(徐熙媛)이 생전에 보유한 호화주택 '타이베이신이'의 소유권이 지난 22일 남편 구준엽과 미성년 자녀 2명에게 이전된 것으로 알려졌습니다.28일 연합보와 자유시보 등 대만 언론은 소식통을 인용해 쉬시위안이 생전에 보유한 호화주택 두 곳 가운데 하나인 타이베이 신이구 쑹융로 소재 '타이베이신이'의 소유권 이전이 완료됐다고 보도했습니다.해당 소식통에 따르면 쉬시위안이 2016년 3억6천200만 대만달러(약 163억 원)에 매입한 이 펜트하우스의 소유권이 구준엽과 미성년자인 자녀 2명에게 각각 3분의 1씩 공동명의로 이전됐습니다.현재 시가는 약 4억6천만 대만달러(약 207억 원)로 추정됩니다.자녀 2명은 미성년자인 만큼, 친부인 왕샤오페이(汪小菲)가 법정대리인으로서 상속 및 자산 관리 절차를 처리하고 있습니다.하지만 신이구 쑹더루에 있는 또 다른 호화주택 '국가예술관'의 소유권 변동은 아직 없는 것으로 알려졌습니다.다른 소식통은 쉬시위안이 2009년에 약 2억 대만달러(액 90억 원)에 매입한 이 주택에 전남편 왕샤오페이가 사업 자금 마련을 위해 약 1억1천만 대만달러(약 49억 원)를 담보 대출받으면서 은행의 근저당권이 설정돼 있다고 전했습니다.왕 씨가 500만 대만달러(약 2억2천만 원)만을 상환한 상태여서 향후 처리 방향은 불투명합니다.현재 국가예술관에는 구준엽의 장모인 황춘메이가 머무르고 있으나, 향후 해당 주택의 상속 및 처분 등 법적 절차 완료 이후 황씨의 거주 여부가 정해질 전망입니다.아울러 쉬시위안이 사망한 뒤 자택 내 자산은 구준엽과 왕샤오페이 양측 변호사의 공동 입회하에 사진 촬영, 기록 및 공증 절차까지 마친 상태입니다.상속인의 권리 보호를 위해 유산 분배가 마무리될 때까지 임의 이동 및 처분은 불가능합니다.대만의 법률 전문가들은 쉬시위안의 유산이 대만 민법 제1138조에 따라 배우자 구준엽과 미성년 자녀 2명 등 총 3명에게 3분의 1씩 균등 분배될 것으로 보고 있습니다.쉬시위안은 생전 배우이자 가수, 방송 진행자로 활동한 대만의 스타였습니다.2001년 일본 만화 '꽃보다 남자'를 원작으로 한 드라마 '유성화원'(流星花園)에서 여주인공 '산차이'역을 맡으면서 큰 인기를 누렸습니다.그는 2011년 중국인 사업가 왕샤오페이와 결혼했으나 2021년 이혼 후 2022년 구준엽과 재혼했습니다.이후 지난해 2월 초 일본 여행 중 독감에 걸린 뒤 폐렴 합병증으로 사망했습니다.유족은 남편인 구준엽, 전남편 왕샤오페이와 사이에서 낳은 딸(11)과 아들(9)이 있습니다.(사진=쉬시위안 인스타그램 캡처, 연합뉴스)