네타냐후·젤렌스키와 연쇄회담…전쟁 돌파구 찾을까?

<앵커>



트럼프 미국 대통령이 우크라이나 젤렌스키 대통령, 이스라엘 네타냐후 총리와 백악관에서 잇따라 비공개 회담을 했습니다. 길어지는 우크라이나 전쟁과 이란 전쟁의 해법을 논의한 것으로 보입니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



평소 회담 전 취재진 앞에서 거침없는 발언을 쏟아내던 트럼프 대통령은 이번에는 두 회담 모두 비공개로 진행했습니다.



먼저 백악관을 찾은 것은 젤렌스키 우크라이나 대통령이었습니다.



지난해 2월 회담 당시 트럼프 대통령으로부터 강한 공개 질책을 받았던 것과 달리, 이번 회담은 매우 우호적인 분위기 속에 진행됐습니다.



젤렌스키 대통령은 패트리엇 요격미사일 생산 허가와 종전 협상에 대해 집중 논의했다고 밝혔습니다.



이란 전쟁으로 외교적 성과가 답답한 상황에서 트럼프 대통령이 우크라이나 사태로 시선을 돌리며 동반 외교 성과를 노렸다는 분석입니다.



이어진 네타냐후 이스라엘 총리와의 만남에서 두 정상은 이란의 핵무장 저지라는 공동 목표를 재확인했습니다.



회담 직전, 트럼프 대통령이 이란 지하 핵시설 첩보와 관련해 왜 외부에 떠드냐며 네타냐후 총리를 향해 불만을 터뜨리기도 했지만 네타냐후 총리는 회담 후 역대 최고의 회담 중 하나였다며 불화설을 일축했습니다.



[트럼프/미 대통령 (어제) : (이란 문제에 대해 네타냐후 총리와 의견이 일치하십니까?) 꽤 비슷합니다. 네, 약간의 차이는 있지만 대체로 의견이 일치합니다.]



이번 연쇄 회담과 맞물려 중동의 긴장은 더욱 고조되고 있습니다.



트럼프 대통령이 호르무즈 해협 내 선박 피해를 이란의 동결 자산으로 보상하겠다고 발표하자 이란군은 이란 자산을 취득하는 국가와 기업의 선박은 호르무즈 해협 통항을 전면 차단하겠다며 즉각 강하게 경고하고 나섰습니다.



외교적 출구를 모색하려는 트럼프 대통령의 행보가 복잡하게 얽힌 두 전쟁의 판도를 바꿀 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다.



(영상취재 : 오정식, 영상편집 : 김진원)