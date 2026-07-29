[날씨] 서울 일주일째 열대야…한낮 최고 40도 육박

이번 한 주 연일 덥다는 소식만 전해드리고 있는데요.



그만큼 더위에 지치지 않도록 건강 관리 잘해 주셔야겠습니다.



오늘(29일) 낮 11시를 기해 서울 동부권도 폭염주의보에서 경보로 특보가 강화되겠고요, 내려졌던 폭염 중대 경보는 현재 경남 양산과 의령, 창녕에 유지 중입니다.



오늘도 이들 지역 40도 가까이 육박하며 더위가 무척 극심하겠고요, 서울과 대전, 광주 34도, 강릉 36도까지 오르며 매우 무덥겠습니다.



현재 대부분 지역의 열대야주의보도 발효 중인 가운데 현재 기온 강릉이 29.4도, 대구 28.2도, 서울이 26.2도를 기록하며 서울은 일주일째 열대야가 예상됩니다.



오늘 전국 하늘 오전부터 차차 맑아지며 자외선이 무척 강하게 내리쬐겠고요, 경기와 강원 영서, 충남과 경남 지역은 오후에 높은 오존 농도에 주의하셔야겠습니다.



이번 주에 더해 다음 주까지도 맑은 날씨 속 무더위는 계속될 전망입니다.



(박세림 기상캐스터)