인공지능 로봇 시연 중 '털썩'…원인은

인공지능 기술이 하루가 다르게 발전하고 있지만 예상치 못한 돌발 상황은 아직 피하기 어려운 모양입니다.



화제를 모은 행사 현장부터 만나보시죠.



타이완에서 열린 한 IT 전시회에서 미국의 반도체 업체가 최신 인공지능 칩을 소개하고 있습니다.



그런데 함께 무대 위에 선 인간형 로봇이 갑자기 몸을 제대로 가누지 못하더니 그 자리에 털썩 주저앉습니다.



당황한 관계자들이 황급히 달려와 로봇을 천으로 가린 채 무대 밖으로 옮기는데요.



해당 로봇은 새 AI 칩의 성능을 시연하다 뜻밖의 결함으로 동작을 멈춘 것으로 전해졌습니다.



업체 측은 칩의 오류가 아니라 하드웨어의 전원 관련 문제였다고 해명했는데요.



잠깐의 소동으로 끝나긴 했지만 최첨단 AI 기술이 아직 넘어야 할 산이 많다는 걸 보여준 현장이었습니다.



(화면출처 : X @SoftwareBrian, @Wvisioncreation)