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2,600만 원 들고 줄행랑…KTX 탑승 직전 "잡았다!"

이강 기자
작성 2026.07.29 07:04 수정 2026.07.29 07:16 조회수
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첫 번째 핫토픽.

현금을 2600만 원 챙겨서 달아난 보이스피싱 수거책를 추적해서 검거한 소식입니다.

KTX 탑승 직전에 경찰이 붙잡았다고 하네요.

지난 27일 경찰청 유튜브에 이런 영상이 올라왔습니다.

캐리어를 끌고 역으로 들어서는 남성을 형사들이 이렇게 순식간에 덮치는 장면이 담겼습니다.

이 사람은 보이스피싱 수거책이었습니다.

강원도 강릉에서 보이스피싱에 속은 피해자가 집 우편함에 올려둔 현금 2600만 원을 수거해서 달아난 혐의를 받습니다.

경찰은 CCTV와 교통카드 이용 내역을 분석해서 이 남성의 동선을 추적했고요.

한 KTX역 인근에서 위치를 확인했습니다.

그리고 그 남성이 KTX를 타기 위해 이동하던 순간 접근을 한 겁니다.

그리고 이렇게 붙잡을 수 있었습니다.

경찰은 이 남성이 해외 출국을 위해서 공항으로 향하던 길이었다며 긴급성과 도주 우려가 인정돼 현장에서 긴급 체포됐다고 설명했습니다.

(화면출처 : 유튜브 대한민국 경찰청)
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