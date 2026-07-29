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올스타팀 합류…뮐러 "손흥민과 뛰고 싶었어요"

이정찬 기자
작성 2026.07.29 08:03 조회수
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<앵커>

LA FC의 손흥민 선수가 내일(30일) 생애 첫 올스타전 출전을 앞두고 있는데요. 소집 훈련 첫날부터 관심을 한 몸에 받았습니다. 특히 독일 축구의 전설 토마스 뮐러는 손흥민과 특별한 인연을 밝히며 기대감을 감추지 않았습니다.

이정찬 기자입니다.

<기자>

프로 데뷔 후 처음 올스타전에 나서게 된 손흥민은 결전지 샬롯에서 열린 첫 소집 훈련에 앞서 뜻밖의 해프닝으로 주목을 받았습니다.

독일의 '살아있는 전설' 뮐러가 LA FC 구단 관계자에게 손흥민과 같은 모델의 축구화를 건네받으면서 취재진의 호기심이 발동했습니다.

뮐러는 손흥민에게 축구화를 빌린 것은 아니라면서도 둘의 각별한 관계는 인정했습니다.

[토마스 뮐러/밴쿠버 미드필더 : 손흥민 선수 것이 아니고 제 축구화 맞아요. 하지만 손흥민과는 좋은 관계지요. 손흥민이 독일어를 잘하고, 독일에서 오래 뛰었으니까요.]

그러면서 함께 호흡 맞추길 기대했던 선수로 손흥민을 콕 집어 치켜세웠습니다.

[토마스 뮐러/밴쿠버 미드필더 : 손흥민은 언제나 훌륭했고, 어쩌면 바이에른 뮌헨에 합류해 저와 함께 뛸 수도 있었을 겁니다. 손흥민과 함께 뛰면 정말 즐거울 겁니다.]

유럽을 빛냈던 '두 전설'에게 현지 매체들의 관심이 집중된 가운데,

[손흥민/LA FC 공격수 : (커리어 최고의 순간은?) 유로파 우승! (축구 외 취미는?) 골프요. (평균 스코어는?) 말씀드릴 수 없습니다.]

전야제가 열리는 오늘 손흥민과 뮐러는 나란히 스킬 챌린지에 출전해 기술을 겨룹니다.

(영상편집 : 하성원, 디자인 : 최진회, 영상출처 : X 'Caleb Pongratz' · 유튜브 '밴쿠버 화이트갭스' · 유튜브 'MLS' · 유튜브 'ESPN FC')
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