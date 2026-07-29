고영표 7이닝 무실점 완벽투…KT, NC에 완승

<앵커>



프로야구 KT가 NC에 완승을 거두고 최근의 상승세를 이어갔습니다. 선발 고영표가 7이닝 무실점 완벽투로 팀 승리를 이끌었습니다.



배정훈 기자입니다.



<기자>



주무기 체인지업과 스위퍼를 섞어 던지는 KT 선발 고영표에게 NC 타자들은 좀처럼 타이밍을 맞추지 못했습니다.



고영표는 경기 시작 후 첫 네 타자를 모두 삼진으로 돌려세운 데 이어 7이닝 동안 삼진 10개를 잡아내며 무실점 완벽투를 펼쳤습니다.



KBO리그 역대 5번째 통산 1,300 득점을 시즌 7호 포로 장식한 김현수의 활약을 더한 KT는 NC에 10대 0 완승을 거뒀습니다.



1회 평범한 2루 땅볼을 놓치며 SSG에게 선제점을 내줬던 두산 박준순은 결정적인 장타 한 방으로 실책을 만회했습니다.



1대 1로 맞선 연장 10회 SSG 문승원의 낮은 슬라이더를 받아쳐 좌측 담장을 넘어가는 결승 솔로 아치를 그렸습니다.



2대 1 승리를 거둔 두산은 KIA를 제치고 4위로 한 계단 올라섰습니다.



LG는 문정빈의 활약을 앞세워 키움을 꺾었습니다.



2대 1로 앞선 5회 전준표의 직구를 밀어 쳐 프로 데뷔 5년 차에 첫 두 자릿수 홈런을 기록한 문정빈은 3대 3으로 맞선 7회 결승 적시타까지 뽑아내며 팀의 5대 3 승리를 이끌었습니다.



이재현의 석 점포를 비롯해 1회에만 안타 7개를 몰아치며 8 득점에 성공한 삼성은 KIA를 12대 5로 물리치고 선두 질주를 이어갔고, 황성빈과 고승민이 4타점을 합작한 롯데는 한화를 꺾고 승리를 거뒀습니다.



(영상편집 : 박정삼)