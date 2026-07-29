'산골총각 영웅' 차승원-김도훈, '산골 하우스' 입성···임영웅, "평화로워서 행복"

차승원이 산골 하우스를 찾았다.



28일 방송된 SBS '산골총각 영웅'에서는 새로운 게스트가 등장해 눈길을 끌었다.



이날 방송에서는 차승원과 김도훈이 산골 하우스를 찾았다. 차승원은 자신을 마중 나온 제작진을 향해 "뭐야? 이거 카메라 한 대야? 카메라 여러 대 와야지. 나 정도면"이라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.



"삼시 세 끼"로 임영웅과 인연을 맺은 차승원은 임영웅과 살갑게 안부를 물었고, 임영웅과 초면인 김도훈은 깍듯하게 인사를 했다.



이날 임영웅은 게스트들을 위해 어머니표 레시피 오징어찌개를 준비했다. 하지만 과정이 지날수록 불안해졌고 이에 어머니에게 몇 번이고 전화를 해서 확인했다.



이를 보던 차승원은 임영웅 어머니와 반갑게 인사를 나눴다. 이에 임영웅 어머니는 "아니 별 것도 아닌 거 해드린다고. 더 맛있는 거 해드려야 되는데"라고 했다. 그러자 차승원은 "늘 제가 이런 곳에 오면 요리를 했는데 오늘은 누군가가 해줘서 저도 엄청 편하고 즐겁네요"라고 말해 훈훈함을 자아냈다.



임영웅이 요리를 하는 것을 지켜보던 차승원은 "근데 영웅아 양파 너무 많아. 고추를 3개만 썰고 파를 좀 썰어. 그리고 여기에 액젓을 조금 넣자. 물은 무에서 다 나오니까 그냥 끓여"라며 코칭했다.



그리고 보다 못한 차승원은 결국 차줌마다운 면모로 요리를 주도해 눈길을 끌었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)