'동상이몽2' 문희준, "데뷔 30주년 기념 팬들을 위한 헤어 스타일"···긴 머리 고수 이유

문희준이 머리를 기르는 이유를 밝혔다.



28일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 문희준이 두피 케어를 하며 하루를 시작했다.



이날 방송에서 박소율은 문희준에게 긴 머리를 고집하는 이유에 대해 물었다. 이에 문희준은 "내가 데뷔했을 때부터 긴 머리가 주된 머리였다. 문희준 하면 단발머리로 각인이 되어 있다"라고 말문을 열었다.



이어 그는 "데뷔 30주년이 되다 보니 팬들이 단발머리 보고 싶어요 하더라. 그래서 기르는 거다"라며 데뷔 30주년을 기념한 팬들을 위한 헤어 스타일이라 밝혔다.



이를 보던 김숙은 "어릴 때는 독특하고 예뻤는데 지금은 김숙 같지 않냐?"라고 했고, 문희준은 "저는 좋다"라고 쿨한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.



이어 그는 "아직 정해진 건 없지만 공연을 하게 되면 머리를 도화지 상태로 내버려두어야 한다"라며 염색도 계획이 있다고 밝혔다. 이에 박소율은 무슨 색으로 염색을 할 것인지 물었고, 문희준은 "그걸 왜 지금 말해? 깜짝으로 해야 되는데"라며 "아무도 믿을 수 없다. 무대에서 깜짝으로 색을 보여줘야 한다"라고 말해 그의 변신을 기대하게 만들었다.



(SBS연예뉴스 김효정 에디터)