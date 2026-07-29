뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

코스피 10.8% 폭락…반도체 충격에 '검은 화요일'

이태권 기자
작성 2026.07.29 00:34 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어제(28일) 우리 증시가 폭락하며 한때 코스피 6천 선이 무너졌습니다. 이번 달에만 30%가 빠졌는데 이것은 1997년 외환위기 때보다 많이 떨어진 겁니다.

먼저 이태권 기자가 보도합니다.

<기자>

6,023.66.

증시 모든 업종이 하락하며 코스피가 석 달 전 수준으로 돌아갔습니다.

코스피와 코스닥은 개장 직후 급락하면서 잇따라 매도 사이드카가 걸렸습니다.

양 시장에서 20분간 거래를 중지하는 서킷브레이커까지 올 들어 3번째 동시 발동됐고, 결국 10.8%와 7.7%씩 내린 6,023과 705로 장을 마감했습니다.

특히 코스피는 장중 한때 5,992까지 밀려 6,000선이 무너지기도 했는데, 오늘 하루 732포인트가 빠져 낙폭이 역대 두 번째로 컸습니다.

하락률 기준으로는 이란 전쟁 발발 직후던 지난 3월 4일 이후 가장 높았습니다.

878개 종목이 하락했고 상승 종목은 36개에 불과했습니다.

코스피는 이달 들어서만 28% 넘게 내렸고, 지난달 기록한 장중 최고치 9,385와 비교해 35% 이상 하락한 상태입니다.

반도체 투톱인 삼성전자와 SK하이닉스는 각각 13.4%와 14.6%씩 폭락해 22만 원과 155만 원을 기록하는 등 시가총액 1위부터 5위까지가 모두 두 자릿수 추락했습니다.

외국인은 한 달 만에 가장 많은 5조 원 가까이 순매도하며 지수 하락을 이끌었습니다.

그제 중국 D램 기업 창신메모리의 현지 시장 상장 소식에 이어 반도체 장비 자체 생산으로 글로벌 메모리 경쟁이 커질 수 있다는 우려가 번졌습니다.

[이효섭/자본시장연구원 금융산업실장 : 중국 메모리 업체 거를 쓰게 되면 상대적으로 삼성전자와 SK하이닉스의 마켓셰어가 줄어들 수가 있고, 반도체 업체에 대한 공급 확대 우려가 빠르게 이제 시장에 반영이 된 것 같습니다.]

올해 101%로 전 세계에서 가장 높았던 코스피 수익률은 42%까지 떨어졌습니다.

시가총액도 4,933조 원으로 고점 대비 2,000조 원 넘게 쪼그라들면서 글로벌 증시 순위도 7위에서 9위로 밀려났습니다.

(영상취재 : 이무진·이병주, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 김예지)
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지